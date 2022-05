Veliki finale veliko teorij zarot (FOTO)

Tretjo sezono zapored bo o nogometnem prvaku odločal zadnji krog. Šampion bo znan v Murski Soboti ali Ljubljani. Maribor bo v 36. krogu 16. šampionsko zvezdico lovil v Fazaneriji, Koper drugo v Spodnji Šiški.

Kdo po Sobočanih, Mariborčani ali Koprčani? FOTO: Jure Eržen

Murska Sobota: Mura – Maribor (nedelja, sodnik Rade Obrenović, 17.30): V ospredju teorij zarot in prakse daj, dam naj bi bili Mariborčani. Res je, da so selektorji moštva in vizije pripeljali do tega, da grozi nekajletna tema (tudi v denarnici), ampak kdo zagotavlja, da bo naslednja sezona z istimi selektorji in z istim razmišljanjem še boljša, lepša ...

Če so Mariborčani najboljši in Ognjen Mudrinski prvi strelec, bodo v Fazaneriji prvaki. Moteči so izključno nasprotniki na igrišču. Sobočani so jim dvakrat vzeli naslov, prvega, iz podobnega izhodišča, kot je letošnji, ko Prekmurci nimajo pritiska, drugega v minuli sezoni. A lani so črno-beli igrali za naslov in v Ljudskem vrtu. Muraši so spomladi osvojili toliko točk kot Mariborčani in Koprčani, po 28, Radomljani 26. Sobočani imajo tudi brez kaznovanih Tomija Horvata, Žige Kousa in Klemna Pucka najdaljšo klop.

Ljubljana: Bravo – Koper (Nejc Kajtazović, 17.30): Pred dvema tednoma je bilo zarotnikom že vse jasno: Bravo bo pokalni prvak in Mura bo v zadnjem kolu proti Mariboru napela vse moči za Evropo. Nič ni bilo od tega scenarija. Edino, kar šteje za Koprčane, je zmaga. Bolj temeljito se bodo morali pripraviti na svojo igro, taktično izbiro in enajsterico ter se manj ukvarjati s tekmeci. Če se, ne verjamejo sebi. Naj bodo v čim boljši dnevni formi najboljši: Lamin Colley, Kaheem Parris, Luka Vešnar Tičić, Ivan Borna Jelić Balta, če bo nared, pa tudi obrambna vrsta ...

Celje: Celje – Olimpija (David Šmajc, 17.30): Ruski plačniki so nezadovoljni. Kdo ne bi bil ob takšnih vložkih in takšnem razvoju mladih igralcev. Najbolj izpostavljeni Tjaš Begić ima celo slabšo sezono, kot je bila minula. Simon Rožman nima več neomajne podpore. Pri Olimpiji se v ponedeljek začenja zares. O neredu povedo oblačila. Robert Prosinečki nosi eno znamko, igralci drugo. Edinstveno!

Prva liga Telemach Maribor 35 20 7 8 54:36 67 Koper 35 19 9 7 54:38 66 Olimpija 35 17 9 10 54:41 60 Mura 35 15 13 8 59:50 58 Bravo 35 13 9 13 33:33 48 Radomlje 35 12 9 14 44:49 45 Domžale 35 11 11 13 44:43 44 Celje 35 12 6 17 46:48 42 Tabor 35 7 8 20 28:39 29 Aluminij 35 4 11 20 31:70 23

Domžale: Kalcer Radomlje – Domžale (sobota, Denis Halilović, 15): Medtem ko so se Domžalčani ukvarjali z legendo brez lovorik in klubskega presežka, so mali sosedje švignili mimo njih.

Kidričevo: Aluminij – CB24 Tabor (Božo Kondić, 20.15): Gostitelji snujejo drugoligaške načrte, gostje so z glavami že v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za obstanek proti Triglavu 26. t. m. v Sežani.