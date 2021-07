VAR sprva dvakrat na krog, nato splošen

Leto 2021 ni (bilo) zgodovinsko le za Uefo in organizacijo vseevropskega prvenstva, tudi Nogometna zveza Slovenije je sprejela velik izziv. V soboto in včeraj so sodniki na dveh tekmah 1. SNL uporabljali pomoč videotehnologije, t. i. VAR (Video Assistant Referee), ki bo gotovo obogatil slovenski nogomet. O uvajanju sistema VAR v Prvo ligo Telemach smo se pogovarjali s častnim predsednikom sodniške organizacije Vladom Šajnom, tudi visokim članom Uefine sodniške komisije.



V nekaterih državah, kakršne so Italija, Nemčija in Španija, so uspešno uvedli videotehnologijo. Kaj bo z uvedbo sistema VAR pridobila Slovenija?

»Pridružujemo se tretjini držav izpod dežnika Uefe, ki to sodobno orodje že uporablja. Naša sodniška organizacija (ZNSS) je bila vselej v prvih vrstah pri uvajanju sodobnih novosti in pravil v nogometno igro. Zelo sem zadovoljen, ker bomo storili ta korak.«



Bo ta korak storjen prepozno ali prezgodaj?

»Sistem VAR bi lahko uvedli že pred letom, toda v nasprotju z državami, ki so hitele, smo raje počakali. Nekatere sodnikov niso dovolj pripravile na izziv, posledično so se soočile s težavami. Mi smo si rekli, da bomo začeli, ko bomo optimalno pripravljeni vsi – sodniki, tehnologija, operaterji in videoprodukcija.«



Kaj prinaša v slovenski nogomet VAR?

»Prispevek k regularnosti tekmovanja, saj zmanjšuje možnost hudih napak, in tudi večji imidž lige.«



Mislite, da vsi razumejo naloge sistema VAR?

»Morda kdo misli, da je VAR vsemogočen, in si njegovo vlogo napačno tolmači. Naloga VAR ni, da bi zagotovil optimalne sodnikove odločitve ali pa ločil boljše odločitve od manj dobrih. VAR posreduje le v primeru čistih in očitnih sodnikovih napak.«



Lahko pojasnite, kaj je to očitna sodnikova napaka?

»Nekateri so postavili raven intervencije videosodnika zelo nizko in beležijo veliko posredovanj, kar lahko pripelje do zmešnjave, saj ni natančno znano, kdaj naj VAR posreduje. Mi bomo sledili konceptu Uefe, ki je določila zelo visok prag za intervencijo. VAR bo posredoval le v primerih napak, ki bi jih označilo za napako 90 odstotkov ljudi.«



Najbrž obstaja protokol, vsebinska navodila za primere, ki zahtevajo intervencijo VAR?

»Seveda, VAR lahko posreduje v štirih kategorijah primerov.«



Pojasnite, prosim.

»Prvič, posredoval bo pri napakah okrog doseganja gola, to se preverja avtomatično, vključno z morebitnim prekrškom napadalca ali prepovedanim položajem v zadnjem delu akcije. Druga kategorija so dogodki v kazenskem prostoru. Ali je sodnik dosodil prekršek ali igranje z roko, a ne bi smel, ali obratno, ko torej tega ni storil, a bi moral. Tretjič, gre za rdeče kartone, pri čemer VAR ne preverja prekrška za drugi rumeni karton. In četrtič, VAR mora posredovati v primeru napačne identitete igralca, ki bi bil opomnjen z rumenim kartonom ali izključen.«



Lahko ponazorite, kako deluje VAR, kje je, kakšno je dogajanje?

»Poznamo centraliziran sistem iz posebne sobe, kakršnega je imela denimo Uefa med eurom, in mobilni sistem v obliki kombijev na terenu, kakršen je pogost na tekmah Uefine lige prvakov.«



Kako je pri nas?

»Izbrali smo drugo možnost, takšen sistem navzven deluje kot reportažni avto, v katerem je locirana tehnologija z vsemi monitorji vred, kot nekakšna potujoča soba. V takšnem kombiju bodo VAR, njegov pomočnik in operater, torej tri osebe. Operaterji so ključni, tehnološko vrhunsko usposobljeni ljudje, ki imajo visoko afiniteto do nogometa, saj so se z njim na različne načine že ukvarjali.«



Koliko tekem boste spravili pod streho s pomočjo VAR?

»Sprva bomo po dve tekmi na krog, zato bo v prehodnem obdobju zadostovalo eno tovrstno vozilo. V drugem delu prvenstva želimo imeti VAR na vseh tekmah. Usposobili smo 15 sodnikov VAR in deset mednarodnih pomočnikov sodnika.«



Koliko kamer bo na igrišču med tekmami prve lige?

»Med šest in devet, slednje število velja, kadar bomo imeli na tekmi sistem VAR.«



Kdo je dobavitelj sistema VAR?

»Gre za Hawk Eye, ki dela tudi za ligo prvakov, najmočnejše lige v Angliji, Španiji in Italiji. Z njim so zadovoljni vsi.«



Ste pripravljeni na start zgodovinske sezone tudi sodniki?

»Dobro poznam položaj v drugih državah po Evropi in kakovost VAR drugod, zato verjamem, da smo pri nas zelo dobro pripravljeni. Sodniki razumejo koncept in filozofijo sistema, ki je enaka filozofiji Uefe, vedo, da največjo korist prinaša minimalno število posredovanj.«

