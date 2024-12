V Sloveniji je vse več zanimanja za ženski nogomet

Letošnje tekmovanje, v ligi je kar 10 klubov, je kakovostno, postreglo je z dobrim nogometom, vsak od klubov pa razvija lastno zgodbo v okviru svojih realnih možnosti, ki jih ponuja okolje. Predvsem pa je ta liga izvrstna odskočna deska za mlade nogometašice.

V Ženski nogometni ligi Triglav je bilo v prvem delu sezone odigranih 65 tekem v 13 krogih. Gledalci so videli 412 golov (6,24 gola na tekmo). Prvi napad premore vodilna ekipa lige ŽNK Mura Nona (109 doseženih golov), štiri gole manj so dosegle igralke ŽNK Olimpije Ljubljana.

Na vrhu lestvice bo leto 2025 pričakala ŽNK Mura Nona, ki se je jeseni uspešno predstavila v kvalifikacijah za ligo prvakinj, kjer je izpadla v zadnjem kolu in za las ostala brez preboja v ligo prvakinj. V domači ligi je Mura dosegla 13 zmag v 13 tekmah, za nameček je nadaljevala afirmacijo mladih igralk.

Z dobrim delom so se izkazali tudi v ŽNK Olimpiji Ljubljana, kjer imajo po 13 tekmah 12 zmag, v svoji ekipi pa imajo tudi prvo strelko lige. Ana Milović se je po težki poškodbi kolena uspešno vrnila na zelenico in dosegla že 35 golov.

Uspešno žensko nogometno zgodbo še naprej pišejo v ŽNK Ljubljana, kjer nad strokovnim razvojem bdi Urška Žganec, danes glavna trenerka, sicer pa nekdanja uspešna reprezentantka.

Korak naprej so naredili v Ajdovščini, kjer jim je uspelo najti novega generalnega sponzorja (Tosla Nutricosmetics). Pod taktirko trenerja Petra Kristana so Ajdovke prišle do 4. mesta po koncu jesenskega dela.

Za petami so jim na 5. mestu v taboru ŽNK Radomlje Medex, kjer kljub številnim odhodom igralk na tuje ostajajo zvesti svoji maksimi: pod taktirko trenerja Mateja Mavriča Rožiča klešejo novo generacijo mladih nogometašic.

Z dobrim delom in razvojem mladih se lahko pohvalijo v taborih ŽNK Krim in ŽNK Cerklje. V Krimu nad razvojem bdi trener Žiga Grgasovič, na Gorenjskem pa trener Primož Štrajhar.

Aluminij je novinec v tekmovanju, a je ekipa pod taktirko trenerja Sebastijana Jambriška navdušila. Veseli, da ima prvoligaša vnovič Maribor, za to so poskrbeli v klubu MB Tabor, ekipo vodi Anton Repnik. Pod taktirko trenerja Roberta Zirnsteina se razvijajo mlade nogometašice v primorskem ligašu ŽNK Gažon Le-Log.

Dva prenosa, podvojena gledanost

Tudi letos na Nogometni zvezi Slovenije nadaljujejo popularizacijo ženskega nogometa. V vsakem krogu sta na ogled dve tekmi v neposrednem prenosu. En prenos si ljubitelji nogometa ogledajo na spletnem prenosu na Nzs.si, drugega pa na Planet TV2.

Slovenija sledi evropskemu in svetovnemu trendu. Tudi iz statistike in meritev prenosov je jasno, da se zanimanje za ženski nogomet povečuje in stopnjuje.

V primerjavi z lansko sezono se je gledanost prenosov podvojila, temu primerno je tudi zanimanje, klubi pa tudi s pomočjo (spletnih) prenosov dobivajo platformo, ki jim pomaga tako pri novačenju mladih igralk in navduševanju deklic, da se zapišejo nogometu, kot pri iskanju novih sponzorjev in partnerjev.

Tedenski magazin

Že drugo leto zapored pod okriljem Nogometne zveze Slovenije pripravljajo redno tedensko oddajo Ženski nogometni magazin. V oddaji so vsak teden, ko je krog v Ženski nogometni ligi Triglav, na ogled najboljše poteze in goli s tekem v domači ligi.

Vsebino še dodatno obogatijo s prispevki iz klubov, reprezentančnih akcij ali pa s kako zgodo o kateri izmed naših reprezentantk.

Ženski nogometni magazin je na ogled na youtube kanalu Nogometne zveze Slovenije ter regionalnih televizijah po Sloveniji.