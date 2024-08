V Parizu se odvija zaključno dejanje olimpijskih iger (VIDEO)

V pariškem mestnem parku Tuilerije, kjer je zadnja dva tedna gorel olimpijski ogenj, se je začela zaključna slovesnost na 33. poletnih olimpijskih igrah. Olimpijski ogenj je prevzel francoski plavalec Leon Marchand, ki je preteklih dneh osvojil pet olimpijskih medalj, ter ga odnesel na osrednje prizorišče, stadion Stade de France.

Zaključna slovesnost z več sto nastopajočimi naj bi po napovedih trajala nekaj več kot dve uri, njen vrhunec pa bo vkorakanje športnikov na prizorišče, da bi se še enkrat poslovili od navijačev. Slovensko zastavo bosta nosila golfistka Pia Babnik in kajtar Toni Vodišek.

Po zaključku slovesnosti bo predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach razglasil, da so tretje poletne olimpijske igre v Franciji po letih 1900 in 1904 končane. Nato bo olimpijski ogenj, ki sta ga 26. julija prižgala nekdanja atletinja Marie-Jose Perec in judoist Teddy Riner, ugasnil.

Ob tej priložnosti bo Pariz predal olimpijski ogenj Los Angelesu, kjer bodo leta 2028 potekale naslednje poletne olimpijske igre. Županja kalifornijske metropole Karen Bass je pred dnevi v Parizu dejala, da nameravajo igre organizirati brez avtomobilov, kar pomeni, da bodo vsa prizorišča dosegljiva samo z javnim prevozom.

Na olimpijskih igrah v Parizu je v 32 športnih disciplinah tekmovalo skoraj 11.000 športnikov, med njimi 90 iz Slovenije.

Za razliko

Za razliko od otvoritvene, ki so jo pripravili na reki Seni in mostovih nad njo, zaključna slovesnost poteka na stadionu Stade de France v pariškem predmestju Saint-Denis.

Po poročanju ameriških medijev bo nastopil zvezdnik hollywoodskih akcijskih filmov Tom Cruise, med voditelji bosta ameriški televizijski voditelj Jimmy Fallon in športni komentator Mike Tirico, obetali pa naj bi se tudi svetovno znani pevci.

Cruise naj bi v slogu filma Misija nemogoče izvedel podvig na pročelju stadiona, že pred časom pa naj bi tudi posnel prizor v bližini znamenitega napisa Hollywood v Los Angelesu.

Potrjeno je, da bosta med nastopajočimi francoski glasbeni skupini Air in Phoenix, izmed ameriških gostov pa se omenjata pevka Billie Eilish in skupina Red Hot Chilli Peppers. Zagotovo ne bo manjkal raper Snoop Dogg, ki je v Parizu že vse od začetka iger, bil pa je tudi med nosilci olimpijskega ognja. Vse tri naj bi videli v mešanici vnaprej posnetih nastopov in nastopov v živo.

Pred koncem bodo spustili olimpijsko zastavo ter ob zastavi gostiteljice Francije dvignili zastavo prihodnje gostiteljice iger ZDA. Sledili bodo podelitev še zadnjih kompletov medalj ter govori, na koncu pa bodo ugasnili olimpijski ogenj.