V Madridu najbolj vroče

Čeprav imajo španski clasici, dvoboji madridskega Reala in Barcelone, večjo mednarodno težo, je mestni derbi Reala in Atletica zgodovinsko gledano tekma z večjo tradicijo, celo najdaljšo v celotnem španskem nogometu.

Na stadionu Santiago Bernabeu bo jutri na sporedu že 294. Madrileño. Tokratni derbi bi lahko bil zadnji za Atleticovega trenerja Diega Simeoneja. El Cholo je decembra proslavil 11. obletnico na rdeče-beli klopi, v tej sezoni pa se je zvrstilo že več namigov – tudi iz ust 52-letnega Argentinca – o bližajočem se koncu sodelovanja. Trener, ki je Atletico v letih 2014 in 2021 popeljal do dveh državnih naslovov, še dvakrat pa v finale lige prvakov (obakrat je bil boljši Real), bo ravno proti sosedom vodil Atletico na 612. tekmi in se na večni lestvici izenačil z legendo kluba Luisom Aragonesom. Pokojnega modreca iz Hortaleze je seveda že presegel po številu trofej.

»V miru bomo sprejeli odločitev, ki bo najbolj ustrezala vsem vpletenim,« se je proti zaključku sezone nedavno ozrl Simeone. Pojavljajo se namigovanja, da se je že pogovarjal z vodilnimi možmi milanskega Interja, pri katerem je ravno tako pustil velik pečat kot igralec. Atletico je v prvenstvu neporažen od januarske tekme z Barcelono (0:1), zadnje tri zmage so Madridčani zabeležili ravno s tem izidom in v novem letu slovenski vratar Jan Oblak v povprečju prejme manj kot gol v 90 minutah.

»V življenju je vedno najbolj pomembno, da težave rešuješ, ne smejo te zaustaviti. Po mundialu smo se več kot očitno izboljšali, igramo kot ekipa in rezultati niso naključni,« je po zadnji zmagi nad bilbajskim Athleticom še povedal Simeone, čigar moštvo pred zadnjim derbijem sezone na četrtem mestu za vodilno Barcelono in drugouvrščenim Realom zaostaja za 18 oziroma 10 točk. Novembrskemu slovesu od lige prvakov je prejšnji mesec sicer sledil še poraz na pokalnem obračunu na Bernabeuu, po podaljšku je s 3:1 (Rodrygo 79., Benzema 103., Vinicius Junior 121.; Morata 19.) v polfinale napredoval Real.

Real in Barça kar trikrat

Tudi uvodni derbi ligaške sezone na stadionu Civitas Metropolitano je septembra dobil Real (1:2), med proslavljanjem golov v mreži Oblaka sta Brazilca Rodrygo in Vinicius Junior zaplesala in še dodatno razgrela navijaške strasti. Zvrstilo se je več kontroverznih izjav, temperatura v prestolnici pa je še narasla tik pred januarskim pokalnim obračunom, ko so člani najvplivnejše navijaške skupine Atletica z enega od mostov obesili lutko z dresom Viniciusa.

Brazilec, ki je v izjemni formi in je sredi tedna dvakrat zadel tudi za visoko zmago nad Liverpoolom v ligi prvakov, bo spet pod drobnogledom, s soigralci ga nato že v četrtek čaka nov clasico z Barcelono, s katero se bo Real v španskem pokalu in prvenstvu pomeril kar trikrat v dobrem mesecu dni.