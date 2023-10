Izgredi na nogometni tekmi: policija nad razgrete navijače s plinskim razpršilcem (VIDEO)

Medtem ko vodstvo ljubljanskega kluba pravi, da so bili napadeni, so v NK Rogaška v izjavi za javnost razkrili svojo plat zgodbe.

Po nedeljski tekmi so se na družbenih omrežjih pojavile različne informacije o tem, kaj se je dogajalo. Da so morali posredovati policisti, je dejstvo. Športni direktor NK Rogaška Nino Ivačič, ki ni mogel skriti razočaranja nad dogajanjem na zelenici in ob njej, je na facebooku zapisal, da naj bi bila poškodovana mladoletna deklica, a na policiji pravijo, da o tem nimajo podatkov. Pravijo, da so informacijo preverili v Zdravstvenem domu v Rogaški Slatini in okoliških zdravstvenih domovih, če je morebiti včeraj ali danes pomoč pri njih iskala poškodovana mladenka, in ugotovili, da je ni.

»Policisti smo stopili v stik tudi z avtorjem včerajšnjega zapisa na facebooku, ki svojih navedb ni podkrepil, je pa povedal, da je o poškodovanem mladoletnem dekletu, ki ga je omenil v zapisu, le slišal govorice. Drži pa, da si je po končani prireditvi glavo poškodoval moški, ki je zaradi opitosti sam padel na parkirišču. Policisti smo mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev,« so zapisali.

Na tekmi med Rogaško Slatino in Olimpijo FOTO: Blaž Samec

Razgreti navijači

»Po končani včerajšnji nogometni tekmi v Rogaški Slatini so se na parkirišču pred stadionom vnele strasti med domačimi navijači, ki so žalili gostujoče igralce, sodnike in tudi policiste. Z vsemi so želeli tudi fizično obračunati in so jih pozivali k pretepu. Najbolj razgrete navijače smo policisti obvladali in z njimi izvedli postopke. Nihče izmed navzočih ni naznanil poškodbe pri zdravstvenem osebju, ki je bilo na kraju samem, prav tako tudi ne policistom,« so nam pojasnili.

Policisti so pri obvladovanju situacije uporabili plinski razpršilec, na policiji so zapisali, da so ga uporabili zoper tri neznane storilce, ki so se razbežali v množici. Dodali so, da je množica po posredovanju policije prenehala kršitev.

Kljub temu da je obračun na zelenici že za nogometaši obeh klubov, pa se zdi, da obračuna med vodstvoma obeh klubov ni konec. Oba sta namreč v izjavah za javnost podala svoj pogled na dogajanje na in ob zelenici.

Ljubljančani kritični do igrišča in VIP-tribune

Zeleni so stopili v bran svojemu športnemu direktorju Goranu Boromisi, ki naj bi ga po dosojeni enajstmetrovki napadli na VIP-tribuni. »Po pisku enajstmetrovke je do obračunavanja prišlo na delu tribune, namenjene VIP-gostom. Ker sektorji med seboj niso dovolj dobro ograjeni, so se v dogajanje vključili celo preostali gledalci. Navijači NK Rogaška so ostro napadli športnega direktorja Gorana Boromiso, ki je tekmo spremljal v družbi direktorja Igorja Barišića, strokovnjaka za telesno pripravo Nikole Vidovića ter mlajšega sina. V delegacijo NK Olimpija so metali plastenke in pivske kozarce, sledili so jim tudi v notranje prostore VIP. Nasilno vedenje se je nadaljevalo tudi po tekmi, v tunelu ob igrišču. Bili smo priča zmerljivkam in grobim reakcijam, zato so naši igralci morali tekmovališče zapustiti v spremstvu policije,« so zapisali.

Nekaj kritik so izrekli tudi na račun zelenice, ki naj bi bila slabo pripravljena in v nasprotju z vsemi smernicami vodilnih organizacij, zato naj bi bilo tveganje za poškodbe zelo veliko.

Bili ste doma, v naši dnevni sobi

Na zapisane očitke so se odzvali tudi v NK Rogaška. Zapisali so: »Rogaška Slatina ni Ljubljana, Športni center Rogaška Slatina niso Stožice in NK Rogaška ni Olimpija. In tudi ne želi biti. Naš stadion je resda majhen, morda stoji sredi koruze, morda ne nudi udobja kot neki drugi stadioni. Smo pa kljub temu ponosni nanj. V rekordnem času smo izpolnili infrastrukturne kriterije, da lahko v Rogaški Slatini igramo prvo ligo, ker smo si to zaslužili na igrišču.«

V Rogaški Slatini so ponosni na stadion in tribuno, Ljubljančani pa so kritični. FOTO: Blaž Samec

»Delo na stadionu so opravili izvajalci, ki so bili za svoje delo poplačani. Pomagajo nam tudi številni prostovoljci, ki so za svoje delo nagrajeni z nogometnim praznikom, ki ga lahko zdaj redno gostimo v našem kraju. Naša VIP-tribuna od prvega navijača ni oddaljena 200 metrov kot v Stožicah. Zdelo se nam je, da ne obstaja potreba po dodatnem varovanju VIP-tribune, saj pričakujemo, da se gostje na njej obnašajo vzorno.«

Poudarili so, da se je tokrat prvič prišlo do izgredov. »Niste bili doma. Bili ste v naši dnevni sobi. In do naših navijačev se v Rogaški Slatini nihče ne bo vedel žaljivo, nihče jih ne bo provociral. To lahko počnete doma, v Ljubljani, kjer se skrivate celo pred svojimi navijači. S kazanjem sredinca, z žalitvami in provokacijami ste izzvali incident. Vodstvo Rogaške tega žal ni moglo preprečiti, ker ni bilo prisotno na VIP-tribuni.«

Na koncu so dodali še, da vedo, za koga je nogomet in za koga se nogomet igra. Zanima pa jih tudi, ali bo zveza izrekla kazen ljubljanskemu vratarju Vidovšku, ki naj bi v glavo predstavnika NZS vrgel plastenko z vodo.