Slovenski Đoković: Bauer pojasnil, zakaj ga ne bo na olimpijskih igrah

Kot smo že poročali, je pred dnevi kot strela z jasnega odjeknila novica, da je tik pred odhodom olimpijske igre odpovedal slovenski biatlonec Klemen Bauer. Razlog tiči v tem, da se noče vcepiti proti koronavirusu, zato na igrah ne more nastopiti. Tako se pridružuje športnikom, ki so dali prednost svojim načelom pred športno kariero.

Čeprav je najprej rekel, da odločitve ne želi podrobno razlagati, jo je zdaj pojasnil na svojem Facebook profilu. »Življenje je polno odločitev. Nekatere so lažje, nekatere težje. Ta, nedavna je bila brez dvoma ena mojih težjih. Sprejeti odločitev, ki ti onemogoča početi tisto kar najraje, najbolje počneš in kar te zaznamuje že več kot polovico življenja, ni enostavno ... Ni mi vseeno, kaj v telo vnašam in kako se na vse skupaj odziva, zato močno močno zaupam lastnemu imunskemu sistemu in verjamem v naravno odpornost. Nikakor pa nisem pripravljen, na neznan, nepreverjen način po nepotrebnem posegati v svoj organizem. Iskreno in močno spoštujem odločitev vsakega posameznika, prav tako kot sam, z vso odgovornostjo sprejemam posledice lastne odločitve. Ko nečemu posvečaš večino svojega časa, truda in energije, se odrekaš družinskemu življenju, je vse skupaj še toliko težje.«

Tako je svoje stališče pojasnil biatlonec, ki je na olimpijskih igrah leta 2010 dosegel 4. mesto. Nedvomno je imel tudi za letošnje igre visoke cilje, in kot je povedal, je do zadnjega upal, da cepljenje ne bo pogoj za udeležbo. Vendar se je obrnilo drugače. Biatlonec vse prosi za razumevanje in spoštovanje njegove odločitve.