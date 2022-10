Slovenska metropola tekla v etiopskih ritmih (FOTO)

Po sobotnem uvodu v režiji 5266 (naj)mlajših tekačev je slovenska prestolnica včeraj pozdravila še 8472 nastopajočih na osrednjih preizkušnjah 26. Volkswagen ljubljanskega maratona. Udeleženci iz 61 držav so se v pretežno oblačnem vremenu na razmočene ljubljanske ulice podali v zgodnejšem terminu, 9. ura zjutraj pa je več kot očitno prijala zmagovalcu kraljevske preizkušnje, Etiopijcu Gebretsadiku Abrahi. Ta je 42,195 kilometra, tokrat zgolj v enem krogu okoli mesta, pretekel v 2:06:09 ure, kar je drugi najboljši dosežek ljubljanskega maratona vseh časov, minuto in 11 sekund je bil leta 2018 hitrejši zgolj njegov rojak Sisay Lemma, drugo mesto je na tistem nepozabnem 23. maratonu takrat zasedel ravno Abraha.

Gebretsadik Abraha (v sredini) je v Ljubljani tokrat končal na najvišji stopnički, potem ko je leta 2018 zaostal le za absolutnim rekorderjem.

»To je dober čas. Zahvaljujem se organizatorjem in mestu. Nekje na 30. kilometru sem ostal sam, zelo sem utrujen,« je bil kratek 30-letnik, ki je zmagam v Marakešu in Pragi (obe leta 2017) ter slavju v kitajskem Guangzhouu (2019) zdaj dodal še ljubljansko lovoriko. Dolgo je kazalo, da bo še precej bolj resno ogrozil rekord Lemme, a je močno popustil v zadnjem delu trase, ki je po Dunajski cesti vodila nazaj na Kongresni trg.

Tudi v ženski konkurenci je zmaga tokrat romala v Etiopijo, Siranesh Dagne Yirga je postavila nov rekord proge (2:21:08). Dvaindvajsetletna tekačica je prejšnjo rekordno znamko Kenijke Bornes Chepkirui Kitur presegla za 18 sekund. Najboljša slovenska predstavnika sta bila na 6. mestu Rok Puhar in Katja Marinšek. Anja Fink in Domen Hafner sta nova državna prvaka v teku na 21 kilometrov, potem ko je Finkova, sicer lanska zmagovalka na najdaljši razdalji, v polmaratonu prehitela vse tekmice z izidom 1:12:45, Hafner pa je za 3:58 minute zaostal le za novim rekorderjem, Madžarom Leventom Szemereijem (1:04:08).

Siranesh Dagne Yirga je z rekordom proge spisala zgodovino ljubljanskega maratona.

Trojna zmaga Slovenk

Kot zadnji so se v boj podali nastopajoči na 10-kilometrski razdalji, slavila sta Italijan Ahmed El Mazoury (30:19), ki se mu je na drugem mestu s slabo minuto zaostanka najbolj približal domači adut Domen Dornik, Slovenke pa so v ženskem teku na 10 km slavile trojno zmago po zaslugi Lize Šajn, Lee Haler in Urške Martinec.

2873 tekačev iz tujine se je prijavilo za nastop na ljubljanskem maratonu, skupno sicer 10.084.

Tekačem in tekačicam je v cilju z udarci z dlanjo čestital ljubljanski župan Zoran Janković, večina je kljub utrujenosti z nasmeškom prečkala ciljno črto. S slovensko zastavo, na kateri je v zadnjih letih zbiral podpise športnikov, pa je v cilj svojega zadnjega maratona kot predsednik republike pritekel Borut Pahor, ki je sinoči nato čakal na razplet prvega kroga predsedniških volitev, zaradi katerih so imeli organizatorji največje športnorekreativne prireditve v državi tokrat še nekoliko več preglavic kot sicer.

Občanom in občankam so dostope do volišč olajševali brezplačni prevozi z mestnimi avtobusi in parkiranje na parkiriščih P+R ter številni prostovoljci, policisti in gasilci, ki so skupaj z redarji zagotavljali hiter prehod najbolj obremenjenih ulic in cest glavnega mesta.