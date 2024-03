Slovenec piše Atleticovo zgodovino. Časnik As: »Obramba kot iz starih časov in herojski Oblak«

Diego Simeone bo vsaj nekaj časa lahko mirneje spal na trdi žimnici madridskega nogometnega kluba Atletico, priljubljeno imenovanega žimničarji. Argentinčev spanec sta kratila slaba sezona in živci, zdaj pa ga je z debelo odejo četrtfinala lige prvakov pokril Jan Oblak.

Slovenski reprezentančni čuvaj mreže je namreč proti lanskemu finalistu Interju po izidu 2:1 (Antoine Griezmann 35., Memphis Depay 87.; Federico Dimarco 33.) po rednem delu in podaljšku, milanski klub je uvodni dvoboj dobil z 1:0, ubranil dve enajstmetrovki (Alexisa Sancheza in Davyja Klaassna) ter postal junak obračuna. Roko napredovanja mu je »podal« tudi črno-modri Lautaro Martinez, saj je žogo iz ključne najstrožje kazni poslal visoko prek prečke vrat.

Zvezdnik Atletica Memphis Depay (levo) je z golom v 87. minuti izsilil podaljšek. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

»Vedno sem trdil, da gre pri enajstmetrovkah v dobršni meri za loterijo. Vratar mora pač izbrati pravo stran, kamor se bo vrgel. Če igralec najstrožjo kazen izvede na popoln način, jo je nemogoče ubraniti. Tokrat sem imel srečo, da sem ustavil dve. Morebiti je bilo to videti lahko, a verjemite mi, da ni,« je Oblak pojasnjeval po drami na stadionu Metropolitano. Zanimivo, da je Simeone ugnal svoj nekdanji klub, kot igralec je bil član Interja med letoma 1997 in 1999.

Vedno sem trdil, da gre pri enajstmetrovkah v dobršni meri za loterijo.

Atleticov del španske prestolnice je še vedno navdušen nad Oblakovim junaštvom, poklonili so se mu tudi pri športnem časniku As. Vse pove že naslov: »Obramba kot iz starih časov in herojski Oblak.« V tekstu pa so same hvalnice. »Atletico je povrnil obrambno trdnost, ki mu je primanjkovala celotno sezono. Stefan Savić je bil svoja najboljša različica, Axel Witsel je bil nepremostljiva ovira in briljanten pri pokrivanju, Hermoso je svojemu dobremu obvladovanju žoge dodal velikansko obrambno trdnost.«

Stolp sreče. FOTO: Juan Medina/Reuters

»Atletico je moral igrati bolj odprto in zaradi bolj napadalne postavitve je Interju pustil več prostora za igro. Čeprav hitrost ni osrednja vrlina Atleticovih nogometašev, je bila raven njegovih osrednjih branilcev blizu popolnosti. Pomembno je bilo dobiti medsebojne dvoboje. Koke kot zvezni igralec pred obrambno vrsto je bil impresiven, fantastično je obvladoval žogo. Ko voda teče v grlo, je kapetan vedno tu, da reši zadevo. Na koncu ne bo deležen hvale, kot si jo zasluži, a je za moštvo ključnega pomena.«

Vrnitev odpisanega

Na koncu As hvalospeve posveča vratarju. »Povsem zadaj pa je bil Oblak. Vedno Oblak. Za vrhunski evropski večer je potreben Slovenec. Junak na Anfieldu in Allianz Areni (po devet obramb) je proti Interju postal velikanski pri enajstmetrovkah, ki so se razpletle s stigmo na njegovih rokavicah. Dve obrambi in občutek, da je bil navdahnjen, so Martineza privedli do strela čez vrata. Oblak pri Atleticu nadaljuje pisanje zgodovine.«

Borussia iz Dortmunda je v povratni tekmi osmine finala po izidu 1:1 v Eindhovnu doma z 2:0 (Jadon Sancho 3., Marco Reus 90.+5.) izločila PSV. To je prav posebna zmaga za Angleža Sancha, ki je iz Borussie za 85 milijonov evrov prestopil k Manchester Unitedu, a se tam ni znašel, zdaj pa kot posojeni igralec spet brani barve črno-rumenih.