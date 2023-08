Rierova zmagovalna vrnitev: zdi se, da bodo Celjani težko ulovljivi

Celje je pod taktirko Alberta Riere v Stožicah potrdilo, da je v bitki za prvaka za korak ali dva pred vsemi. V derbiju evropskih tekmecev v 6. krogu 1. SNL so Celjani v Stožicah premagali prvaka Olimpijo s 4:2 in se še bolj utrdili na vrhu lestvice, potem ko so Mariborčani v Ljudskem vrtu proti Domžalčanom ušli porazu, a vsaj ujeli točko po golu Josipa Iličića z bele točke. Mura je že v petek na gostovanju v Kidričevem z golom najstnika Nika Kasala ublažila krizo.

Neverjetne obrambne spodrsljaje zeleno-belih so napadalno razpoloženi Celjani spreminjali v gole. Prvi gol Aljoša Matka v 1. minuti je dvoboj dobesedno odprl. V tekmi številnih priložnosti so se bolje znašli gostje, ki so zadevali v trenutkih, ko se je zdelo, da jih bodo Ljubljančani le ujeli. Toda v lovu za zaostankom so se vidno upehani in tudi vse manj moštveni zeleno-beli še bolj utrujali, kot so že bili. Naporen ritem je terjal davek, slabosti in šibkih točk pa je vidno več kot kdaj koli prej. Težko dela čaka Portugalca na trenerskem stolčku Joaa Henriquesa in njegove preštevilne rojake v moštvu.

Brez tekme na Bonifiki Izidi 6. kroga: Olimpija – Celje 2:4 (1500, David Zec 36., avt., Nemanja Motika 49.; Aljoša Matko 1., 48., Tamar Svetlin 38., Nino Kouter 54.), Maribor – Domžale 1:1 (2000, Josip Iličić 45., 11-m; Danijel Šturm 9.), Aluminij – Mura 0:1 (1000, Nik Kasalo 17.), Koper – Rogaška neodigrano, Kalcer Radomlje – Bravo večerna tekma. Vrstni red strelcev: 4 – Arnel Jakupović, 3 – Marko Božić (oba Maribor), Rui Pedro, Saar Fadida (oba Olimpija), Aljoša Matko (Celje). Pari 7. kroga: Domžale – Koper, Bravo – Aluminij (oba 2. septembra), Rogaška – Radomlje, Celje – Maribor, Mura – Olimpija (vsi 3. septembra).

Premalo slovenskih igralcev

Novo pravilo, po katerem mora imeti vsako moštvo v zapisniku vsaj osem nogometašev, vzgojenih v Sloveniji v obdobju od 15. leta starosti do 21., jo je zagodlo Rogaški. Ali pa je šlo za administrativno napako pri Nogometni zvezi Sloveniji? Rogaška je imela le »sedem Slovencev«, zaradi česar je bila tekma odpovedana.

»Pretekli krog proti NK Maribor smo odigrali z enakim številom (10) slovenskih igralcev, kot smo jih prijavili za tekmo v Kopru. Še več, trije igralci, ki po mnenju delegata ne ustrezajo pravilu, so na tekmi proti Mariboru ustrezali. To je potrdil delegat in tudi komisija NZS, ki je tekmo ustrezno registrirala. Ker je za nas odločitev NZS edini pravilen podatek, smo prijavili iste igralce, toda pravila so se očitno spremenila. Pričakujemo delegiranje tekme v kasnejšem terminu in povračilo stroškov obema ekipama,« je bil odziv Rogaške. Nogometna zveza Slovenije bo še pojasnila zaplet.