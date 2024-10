Osrednja Slovenija dvakrat matirala Prekmurce

Navdušenci nad slovenskim nogometnim prvenstvom so dobili novo potrditev, da se jim obeta izjemno napeta in nepredvidljiva sezona 2024/25. Dramatično utegne biti tako v boju za prvaka kot v boju za obstanek, v katerem je prišlo do pomembnih premikov tudi konec minulega tedna.

64 MILIJONOV EVROV je vreden igralski kader desetih klubov v slovenskem nogometnem prvenstvu.

Radomljani so v domžalskem domicilu premagali Lendavčane, Domžalčani so šokirali navzoče v Murski Soboti. Dvojni derbi Prekmurja in Ljubljanske kotline je torej v celoti pripadel kluboma, ki domujeta ob Kamniški Bistrici, posledično je začasno bolj negotov tudi troboj/četveroboj v »spodnjem domu« prvenstva. Če bi se tudi preložena tekma – to soboto ob 17.30 – med Primorjem in Radomljani razpletla vsaj delno v prid gostov, bi bil boj za obstanek še zanimivejši.

Sobočani so v dvoboju z Domžalčani – dotlej najslabšo ekipo lige v tej sezoni – iskali tri točke, s katerimi bi se utrdili v območju Uefinih pokalov, toda zaman. V prvem polčasu ni bilo opaznih resnih ambicij moštva, ki ga je nedavno prevzel novi vlagatelj iz ZDA, v drugem so bili gostitelji celo kaznovani za bolj ambiciozen pristop. Gostje, ki jih vodi trener Dejan Dončić, so bili namreč nevarnejši, ni čudno, da so na koncu prišli do gola in prve zmage v ligaški sezoni 2024/25!

Štajerski derbi Celju Izidi 11. kroga: Kalcer Radomlje – Nafta 2:0 (200; Štorman 40., Kujabi 76.), Mura – Domžale 0:1 (1200; Lorber 90.), Primorje – Bravo 1:0 (500; Smajlagić 49.), Maribor – Celje 1:2 (Krajnc 3.; Kučys 61., Edmilson 90+2.; rdeči karton, Jan Repas, Maribor, 59.), Olimpija – Koper večerna tekma. Pari 12. kroga: Celje – Mura, Nafta – Olimpija, Koper – Primorje (vsi v soboto), Bravo – Maribor, Domžale – Kalcer Radomlje (oba v nedeljo).

To se je zgodilo v sodnikovem dodatku tekme, ko so navijači videli fantastičen in privlačen gol, ki ga je z 20 metrov zabil Marcel Lorber, četudi je treba priznati, da je žoga takoj po njegovem strelu oplazila Matica Vrbanca in dobila prehud lok za vratarja Florijana Raduho. Blizu spremembe je bilo že prej – sredi drugega polčasa je Danijel Šturm zadel vratnico po enem od nasprotnih napadov Domžal, deset minut pred koncem pa je sodnik razveljavil gol, ki ga je zabil Borna Proleta. Po posredovanju VAR so se sodniki odločili, da je Leard Sadriu, ki je bil malenkost v prepovedanem položaju, vplival na akcijo Sobočanov.

Liga je zelo močna

Če je bilo v Fazaneriji najtesneje in bi kaj lahko zmagali tudi Sobočani, je bila zmaga Radomljanov nad Lendavčani bolj gladka. »Takoj smo prevzeli pobudo in nadzorovali tekmo. Ko smo zabili gol, nam je bilo dodatno lažje. V drugem polčasu je bil naš načrt držati prednost in iskati drugi gol, oboje nam je uspelo, zato sem zelo zadovoljen,« je ocenil trener Radomljanov Darjan Slavic in dodal: »Pred nami sta še dve tekmi proti kluboma iz našega območja – zaostala s Primorjem in nato derbi z Domžalami, torej bo kar neugodno.«

Ajdovci (v rdeče-črnem) so ustavili pohod nogometašev Brava, Olimpija (v zeleno-belem) je sinoči igrala s Koprom. FOTO: Leon Vidic

Najprej v Ajdovščini Slovensko prvenstvo bo oživelo šele čez slaba dva tedna – v soboto, 19. oktobra –, ko bodo igrali tekme 12. kroga. Vmes bosta Primorje in Kalcer Radomlje odigrala le preloženo tekmo 9. kroga. To se bo zgodilo en teden prej v Ajdovščini.

Še manj ugodnega tekmeca za popravni izpit bodo imeli naslednjič Lendavčani, ki jih vodi trener Jozsef Bozsik. V soboto, 19. 10., bodo v svojem športnem parku gostili Olimpijo, na severovzhodu Slovenije se obeta pravi nogometni praznik. »Smo izrazito 'domača' ekipa – čustev in energije, ki nas krasijo doma, ne prenesemo v gostujoče tekme, to me jezi. Vedeli smo, da bo prvenstvo zahtevno, liga je namreč zelo močna. Bomo videli, kako bo proti Olimpiji,« je ocenil Bozsik.

Tudi v Ajdovščini se ni končalo dobro za goste. Ajdovci so strli Bravo z golom rezervista Semirja Smajlagića, ki se je vpisal med strelce tri minute po vstopu v igro. Šiškarji so tako doživeli drugi poraz v tej sezoni 1. SNL.