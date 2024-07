Oranžni se že spogledujejo z zlatim rodom iz leta 1988

Evropsko prvenstvo v nogometu se je prevesilo v zadnji teden, v igri za lovoriko pa so ostale le še štiri reprezentance. Med njimi je zgolj Nizozemska v četrtfinalu slavila zmago po rednem delu, potem ko je v soboto zvečer z 2:1 (0:1) premagala Turčijo. A tudi »oranžni« so dolgo lomili odpor tekmecev, preden so jih vendarle zlomili.

Turki so namreč z golom Sameta Akaydina (v 35. minuti) na veliko veselje številnih navijačev v Berlinu vodili do 70. minute, ko je izenačil še en branilec – Stefan de Vrij. Za zmagoslavje »tulipanov« pa je že šest minut pozneje poskrbel Mert Müldür, na Dunaju rojeni član istanbulskega Fenerbahčeja, ki je pod velikim pritiskom najboljšega nizozemskega strelca Codyja Gakpoja nesrečno matiral svojega vratarja in soimenjaka Merta Günoka. To je bil že deseti avtogol na tem euru!

Za igralca tekme so razglasili de Vrija, ki je priznal, da so se morali za napredovanje v polfinale, v katerem se bodo v sredo (21.00) v Dortmundu pomerili z Angleži, močno potruditi. »To je bila prava bitka. Turki so dokazali, da imajo veliko srce, mi pa smo zelo trpeli. Toda na koncu smo vendarle zmagali – po mojem zasluženo,« je presodil 32-letni branilec milanskega Interja.

Na vprašanje, kaj jim je med odmorom rekel selektor Ronald Koeman, da so v drugem polčasu zaigrali vidno bolje, je odvrnil: »Opozoril nas je na to, da smo v prvem delu podarili tekmecem preveč žog. Zavedali smo se, da se moramo bolj boriti in da moramo močneje pritiskati. Na ta način smo si ustvarili tudi več priložnosti. Končno smo začeli igrati nogomet in dosegli dva gola ...«

Nizozemski selektor Ronald Koeman (med dajanjem napotkov Codyju Gakpoju) se je naslova evropskih prvakov veselil že kot igralec leta 1988. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Nekdanji nemški as Lothar Matthäus, zdaj strokovni komentator pri televizijski postaji RTL, je kot junaka tekme izpostavil Wouta Weghorsta, ki je v 46. minuti vstopil v igro namesto Stevena Bergwijna. »Z njegovim prihodom v igro se je vse spremenilo. Nizozemci so postali vidnejši in nevarnejši v turškem kazenskem prostoru, posledično je postal močnejši tudi Gakpo. Koeman bi moral zdaj resno razmisliti o tem, da bi Weghorsta uvrstil v začetno enajsterico proti Angležem,« je nizozemskemu kolegu svetoval 63-letni strokovnjak iz Erlangna, ki se je – mimogrede – razveselil podatka o visoki gledanosti tekme na RTL. V povprečju je nizozemsko-turški dvoboj spremljalo 10,37 milijona gledalcev, na vrhuncu so jih našteli celo 13,20 milijona!

Nizozemci znova skakali levo, desno

Kakorkoli že; oranžni navijači so po novi zmagi svojih ljubljencev v nemški metropoli rajali pozno v noč in na berlinskih ulicah skakali levo-desno po taktih uspešnice »Links Rechts«. Iz dneva v dan se povečujejo tudi apetiti nizozemskih asov, ki so se po letu 2004 spet prebili do polfinala na tem tekmovanju. Zdaj vse močneje verjamejo v to, da bi lahko ponovili podvig svojih slovitih rojakov s Koemanom, Marcom Van Bastnom in Ruudom Gullitom na čelu iz leta 1988, ko so »tulipani« osvojili svoj doslej edini naslov evropskih prvakov. »Naš občutek je iz tekme v tekmo boljši, možno je vse,« je prepričan Weghorst.

Angleži doslej v Nemčiji še niso navdušili. FOTO: John Sibley/Reuters

Optimističen je tudi Koeman, ki hvali svoje izbrance, češ da premorejo ogromno talenta. Obenem miri varovance in predvsem navijače pred preveliko evforijo. »Naše misije še ni konec. Ko pa si enkrat v polfinalu, si seveda želiš tudi v zaključni dvoboj. Toda najprej moramo premagati Angleže,« je 61-letni Nizozemec svoj pogled usmeril proti sredinim tekmecem, ki na tem prvenstvu stare celine še niso prepričali strokovnjakov. Tudi v četrtfinalu so imeli Otočani zvrhano mero sreče, da so po loteriji enajstmetrovk vendarle strli odpor srčnih Švicarjev (5:3) ...

Mbappe občuduje Ronalda Francoski nogometni as Kylian Mbappe, ki se bo s soigralci v jutrišnjem polfinalu (21.00) pomeril s Španci, ne skriva, da je Cristiano Ronaldo njegov idol iz otroštva. Kot je zaupal, je imel v najstniških letih vso sobo polepljeno s posterji portugalskega superzvezdnika. Naključje je hotelo, da sta postala dobra prijatelja. »Ronaldo mi vedno znova rad pomaga. Sprašuje me, kako mi gre v življenju, pogosto mi daje tudi koristne nasvete. Glede na to, kaj vse je dosegel in storil za nogomet, bo za vedno legenda. V veliko čast mi je, da ga poznam,« je poudaril Mbappe. Izvrstni francoski napadalec je pred mesecem dni podpisal pogodbo z vodstvom madridskega Reala, pri katerem je CR7 med letoma 2009 in 2018 pustil globok pečat. A Mbappe ne mara primerjav z 39-letnim Portugalcem. »Cristiano je edinstven, jaz grem pa svojo pot. Sanje, da bom zaigral za Real, bodo postale resničnost. Ne nameravam nadaljevati njegove zgodbe, želim si spisati svojo in prav tako postati edinstven,« je razkril 25-letni Parižan in pribil, da novega Ronalda ne bo. »Cristiano je (bil) velik navdih za številne rodove. Njegov življenjepis je dovolj zgovoren. Zelo ga občudujem,« je še dejal Mbappe, ki se je sicer z reprezentančnimi kolegi v četrtfinalu veselil tesne zmage po enajstmetrovkah (5:3) prav nad Portugalci.