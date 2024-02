Olimpija odpira pomlad in začenja lov

Vloge favoritov v 1. SNL so pred današnjimi uvodnimi tekmami 20. kroga že razdeljene, toda zimski premor bi lahko premešal karte. Spomladanske bitke vznemirjajo, strokovnjaki pa so v anketi predstavili svoj pogled in razkrili svoja pričakovanja.

Slaviša Stojanović, nekdanji selektor: »Moštva so boljša, pozimi so se 'prečistila'. Celje, Olimpija in Maribor kotirajo najvišje. Celje je v prednosti zaradi širokega igralskega kadra, Olimpija ima dovolj adutov v rokavu. Za obstanek bo bitka zadnje trojice še napeta. Zasedbi Mure in Domžal sta jeseni iztržili premalo in tega ne smeta ponoviti, Bravo pa je potrdil, da ima filozofijo, ki pije vodo. V seštevku upam, da bo ritem igre hitrejši. Preveč je prekinitev in pragmatičnih tekem ter premalo tveganja v igri. Trend je napadanje, pri nas pa je preveč pragmatizma in prepričanja, da je točka boljša kot nobena. V tem si želim, da bi se SNL spremenila.«

Ante Šimundža bo Maribor poskušal zapeljati na pota stare slave. FOTO: Blaž Samec

Dejan Đuranović, trener: »Celje ima veliko prednost, ima najboljši in najširši igralski kader. Je še bolj homogeno, podobno kot Olimpija, ki je pod taktirko Zorana Zeljkovića izpeljala polne priprave. Maribor je neznanka, Ante Šimundža postavlja smer, a brez okrepitve, ki bi bistveno izboljšala moštvo. Bitka za obstanek bo med trojico z dna lestvice. Bravo je lahko še naprej presenečenje, je neobremenjen, sproščen in homogen. Želim, da SNL ohrani taktično raznolikost: nadzor igre, agresivnost in bliskovite preobrazbe ...«

Tonči Žlogar, selektor selekcij do 18 in 19 let: »Ne le prednost v točkah, tudi močan igralski kader je prednost Celjanov. Le Olimpija jih lahko ustavi. Maribor bo boljši, a lovoriko lahko osvoji le v pokalnem tekmovanju, mora pa paziti na Koper, Bravo, Muro. Rogaška se je okrepila, zato bo boj za obstanek še ostrejši. Zanimiva bo bitka za Evropo, za 4. mesto. Bravo je že stalnica, presenetil bo le, če se bo uvrstil v Evropo. Na splošno je prvenstvo še odprto, zelo zanimivo bo za gledalce, ker ni še nič odločenega. Pomembno je, da SNL ohrani sloves razvojne lige.«

Prva liga Telemach Celje 19 15 2 2 43:13 47 Olimpija 19 11 4 4 38:25 37 Koper 19 8 6 5 31:25 30 Maribor 19 8 5 6 30:23 29 Bravo 19 8 5 6 27:26 29 Mura 19 7 4 8 21:27 25 Domžale 19 7 2 10 29:28 23 Aluminij 19 5 3 11 21:34 18 Radomlje 19 4 5 10 18:32 17 Rogaška 19 3 2 14 15:40 11

Amir Karić, nekdanji reprezentant: »Celje bo zadržalo prednost, ker je kakovostno zasedbo še okrepilo. Olimpiji bo težje, zaradi stvari, ki se dogajajo okoli nje. Ruija Pedra bo težko nadomestiti. Maribor bo iz ozadja prežal na napake tekmecev in bo stopnjeval formo. Lahko stori več, če se bo Celju in Olimpiji zatikalo. Vse ekipe so bile v pripravah odlične in so se okrepile. Bravo in Domžale bosta nevarna. Za vsako zmago bo treba 'krvaveti'. Tudi tekmeci za obstanek bodo zelo neugodni, vse je nepredvidljivo.«

Nogometaši Brava iz ozadja čakajo na spodrsljaje tekmecev, med katerimi so tudi prenovljeni Koprčani. FOTO: Jože Suhadolnik

Andrej Razdrh, trener: »Če bodo Celjani takoj ujeli ritem zmag, bodo še povečali prednost. Maribor bo rezultatsko bolj stanoviten, Koper me zanima zaradi trenerja Aleksandra Radosavljevića. Olimpija je brez Ruija Pedra, a še bolj uigrana. Bravo bo še boljši in bi z Milanom Tučićem in Janom Gorencem utegnil krepko mešati štrene. Najslabše kaže Rogaški, a bo v bitki za obstanek do zadnjega nepredvidljivo. Videl bi rad še bolj dinamično igro, hitrejšo in tehnično, ki bi razkrivala kakovost vsebine. Želim, da bi sodniki pustili še več igre in višji ritem.«

Prva v Stožicah Pari 20. kroga, danes: Olimpija – Rogaška (13), Domžale – Bravo (15), Koper – Kalcer Radomlje (17.30); nedelja: Celje – Mura (15), Maribor – Aluminij (17.30).

Nik Kapun, nekdanji igralec Olimpije: »Celje je glavni favorit. Vsak prestopni rok se še dodatno okrepi. S trenerjem Damirjem Krznarjem so se igralci še bolje spoznali. Olimpija je ohranila jedro igralcev in brez vznemirjenj izpeljala priprave. Dvignila se bo in lažje ji bo, ker so vse oči uprte v Celje. Maribor? Ante Šimundža pozna okolje, klub, mesto. Boljši bo. Zdi se mi, da je Rogaška že izgubljena in gradi moštvo za hitro vrnitev. Bravo se je s trenerjem Alešem Arnolom ujel, ima koncept in pelje zgodbo, v katero verjame. Z Milanom Tučićem in v navezi z Matejem Poplatnikom bi znal 'udariti'.«