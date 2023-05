Ni še odgovora, kdo bo vodil rise

RIGA • Za slovensko hokejsko reprezentanco se je svetovno prvenstvo najvišjega svetovnega razreda končalo slabo. Že dan pred zadnjo tekmo je ostala brez možnosti za obstanek v druščini najboljših, nato pa je izgubila še s Kazahstanom (3:4). Še nikdar se ji ni zgodilo, da na SP ne bi osvojila niti ene točke, obenem še nikdar ni izgubila kar štirih tekem le za en gol.

Porazi risov na Baltiku so se vrstili kot ponavadi na tekmovanjih najvišjega razreda, na katerih so vse skupaj doslej zbrali le sedem zmag: tri na prvem prvenstvu na Švedskem (2002), dve v Avstriji (2005) ter po eno na Slovaškem (2011) in Češkem (2015). Potem ko na ponedeljkov večer sedmič zapored ni bilo plena, je selektor Matjaž Kopitar v Areni Riga, kjer je prostor za pogovore z novinarji, poudaril: »Porazi za en gol ne razkrivajo vsega: res si morda blizu zmage, toda obenem tudi daleč od nje. Treba je znati dobiti tekmo za en gol. V zadnjem nastopu proti Kazahstanu smo imeli priložnost, da bi to storili, trikrat smo vodili, pa so se na koncu veselili tekmeci.«

Če bi ugnali Norvežane ...

Ob slovesu je šlo za prestiž, risi so si želeli skleniti prvenstvo z zmago, pa četudi ta ni več omogočala obstanka. Podobno je bilo tudi pred osmimi leti, ko je Kopitar nazadnje vodil rise na svetovnem prvenstvu najvišjega razreda. Takrat so ti za slovo od Ostrave ugnali Dansko, vseeno pa se nato preselili v skupino B. »Res je, da je bila ta naša sklepna tekma v Rigi proti Kazahstanu posebna zaradi tistega poraza dan prej s Slovaško. Fantje so se trudili, a želene discipline v igri ni bilo, precej je bilo izgubljenih ploščkov, to ni bila tista prava hokejska predstava, kot si jo želimo. Res, glede volje moštva tudi na tej zadnji tekmi ni pripomb, napak pa je bilo več, ker v glavah ni bilo popolne zbranosti.«

Tako kot drugi pri reprezentanci se tudi prvi mož na slovenski klopi ne more izogniti razmišljanju, da je bilo v latvijski metropoli dosegljivo kaj več: »Težko je najti prave besede. Če bi se nam na tekmi proti Norveški, naši tretji v Rigi, obrnila krivulja navzgor, bi nato morda dobili še kakšno. Zdaj seveda ničesar ne moremo objokovati.« Ob namigu o njegovi vlogi na klopi v prihodnje pa je dejal: »Glede prihodnosti še ne morem govoriti, pogodba se mi v teh dneh izteka. Z Dejanom Kontrecem, menedžerjem reprezentance, se bova sestala, a ne takoj. Veliko je bilo dela, tri mesece smo bili skupaj, za novi proces je potreben čas.«

In če si še ni na jasnem glede prihodnosti med risi, ni dvomov o nadaljevanju vloge evropskega oglednika za moštvo Los Angeles Kings: »V teh dneh bom podpisal novo dveletno pogodbo.«