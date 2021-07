Nekdanji slovenski selektor tarča kritik: To je blamaža

Medtem ko se Slovenija veseli največjega košarkarskega uspeha po osvojitvi evropskega prestola, je vzdušje v Srbiji povsem nasprotno. Reprezentanca, ki jo je v velikem finalu v Istanbulu 2017 premagala Slovenija, je bila v sinočnjem finalnem dvoboju z Italijo velik favorit, a pod vodstvom, nekdanjega slovenskega selektorja, močno razočarala in ostala brez vozovnice za Tokio.»To je ena največjih blamaž v naši košarkarski zgodovini,« danes pišejo srbski mediji. »Italijani so nam zadali tako hud udarec, da je žalostno in smešno hkrati. Lahko se cinično smejimo, a kritika je povsem upravičena,« je zapisal Telegraf in še dodal, da je reprezentanca dosegla dno.Veliko kritik si je po porazu z Italijani s 95 : 102 prislužil tudi selektor Kokoškov. Telegraf je zapisal, da vse od njegovega prihoda stvari v moštvu ne delujejo, kot bi morale.B92.net je ob tem neuspeh v kvalifikacijah označil za debakel. »Tisti, od katerih smo največ pričakovali, so popolnoma razočarali – utrujenije dosegel osem točk, nemočnisedem, popolnoma nezadovoljniinpa po pet.«