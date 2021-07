To slovenske košarkarje čaka v Tokiu, bo z njimi tudi Goran?

Kaj jih čaka v Tokiu?

Tekme slovenske košarkarske reprezentance na OI v Tokiu (skupinski del)



Ponedeljek, 26. julij, ob 6.40: Argentina – Slovenija



Četrtek, 29. julij, ob 6.40: Slovenija – Japonska



Nedelja, 1. avgust, ob 10.20: Španija – Slovenija

Štiri leta po zgodovinski osvojitvi naslova evropskih prvakov je Slovenijo znova zajela košarkarska evforija. Olimpijske igre so se dolgo zdele le sanje za slovenske košarkarje, a zse nič več ne zdi neuresničljivo. Zvezdnik lige NBA je z ostalimi fanti Slovenijo popeljal v Tokio in spisal drugi del velike košarkarske pravljice.»Vsak otrok v Sloveniji sanja, da bi igral v ligi NBA, da bi zastopal svojo državo na olimpijskih igrah ali da bi vsaj enkrat oblekel dres z državnim grbom. Meni je vse to uspelo že pri 22 letih in res sem brez besed,« je ob tem dejal slovenski košarkarski virtuoz, ki so ga soigralci v plesu obkolili tudi ob vdoru na novinarsko konferenco.Pravljica se bo kmalu lahko nadaljevala na Daljnem vzhodu. Slovenski košarkarji bodo svoje nastope začeli že v ponedeljek, 26. julija, ko se bodo pomerili z Argentino. Slovenija bo na letošnjem olimpijskem turnirju igrala v skupini C, po Argentini se bo pomerila še z Japonsko in s Španijo. Tekme bodo v jutranjih in dopoldanskih urah po srednjeevropskem času.Hitro se bodo tako začele nove priprave. Ali se bo izbrancem selektorjapridružil tudi? Čeprav je po osvojitvi evropskega naslova končal reprezentančno kariero, so ob prizorih iz Kaunasa znova oživele govorice, da bi lahko nekdanji kapetan znova oblekel slovenski dres. Marsikoga je presenetilo, ko je priljubljenega Gogija zagledal na tribuni kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu, kjer se je na koncu lahko veselil s fanti tako kot pred štirimi leti. Upati je, da ga je tam zajel izjemen moštveni duh in da ne gre le za pobožne želje navijačev.»Seveda bi si želel, da bi igral z nami. On je bil ključen mož pri uspehu na eurobasketu 2017. Toda že to, da nas spremlja na tribuni, nam veliko pomeni, ne le meni, tudi ostalim fantom in celo košarkarski zvezi,« je pred dnevi o Dragiću dejal Dončić.Slovenska košarkarska odprava se bo iz Litva na ljubljansko letališče vrnila danes ob 15. uri.