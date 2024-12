Naveza Kranjec-Vedrnik začela obetavno

Če bi tudi bolj površnemu spremljevalcu alpskega smučanja pri nas omenili veleslalom, bi mu misli odhitele k Žanu Kranjcu, zdaj že dolgo vodilnemu akterju z belih strmin v naši moški reprezentanci. Ima olimpijsko kolajno, paleto uvrstitev na stopničke tekem svetovnega pokala in tudi po prvih treh preizkušnjah te sezone mu zelo dobro kaže. Pred vrati pa je Alta Badia, zanj bržkone najljubše prizorišče. Izziva te predolimpijske zime se loteva skupaj z novim trenerjem Miho Verdnikom.

Žan je zdaj naš edini tekmovalec v tehničnih disciplinah med moško srenjo svetovnega pokala, ki se lahko bori za najvišja mesta. Po treh veleslalomskih tekmah te sezone – 6. mestu v Söldnu, 3. v Beaver Creeku in nazadnje 8. v Val d'iseru – je zdaj v seštevku omenjene discipline drugouvrščeni. »Kar malce je nenavadno, da ti 8. mesto pomaga pri visoki skupni uvrstitvi, res pa je, da je konkurenca ostra ter da nas je veliko izenačenih. Uvod v sezono je pokazal, da je tudi Marco Odermatt ranljiv. Čeprav je to redko vidno, je vsekakor premagljiv,« je dejal po vrnitvi v domovino in pred današnjim odhodom na trening v Phelders na Južno Tirolsko. To bo odskočna za naslednjo postajo sezone svetovnega pokala.

Miha Verdnik se ni ustrašil trenerskega izziva, četudi je prej kot vodja panoge deloval v pisarni.

»Ni naključja, da smo izbrali prav Pfelders, saj bodo tam razmere podobne kot na naslednji tekmi v Alti Badii. Tudi kakšno primerjavo bomo dobili, v tem kraju bo namreč navzočih kar 17 ekip,« je obrazložil Verdnik. Oba skupaj se s tekmovalcem veselita prihajajoče preizkušnje, ki naj bi ponudila tudi bolj ustrezno vreme za vrhunske smučarje, kot je bilo pred dnevi v Val d'Iseru.

Nad prejšnjo zimo, kajpak z izjemo omenjenih lepih predstav v Dolomitih ter na Solnograškem, ni mogel biti navdušen, po koncu te je sledilo njegovo slovo z dolgoletnim trenerjem Klemnom Bergantom. Hrepenel je po spremembi, si za novega strokovnega vodjo izbral Verdnika. Slednji se ni ustrašil izziva, četudi je v prejšnjih zimah namesto na snegu kot vodja panoge pod streho zveze deloval v pisarni.

»No, bil sem tudi pogosto na tekmah, tako da tekmovalce kot tudi spremljevalce v svetovnem pokalu poznam,« je poudaril, ob našem vprašanju, kako je delati po notah tekmovalnega adrenalina v primerjavi s prejšnjimi organizacijskimi izzivi, pa podčrtal: »Kamorkoli bi me postavili v smučarski zgodbi, bi se povsod dobro počutil. Ta šport mi veliko pomeni. In če se ozrem k današnji zagnanosti in izjemnem pristopu smučarjev, moram povedati, da je z njimi lepo delati.« Sleherni uspeh pa doda novo merico energije. In upa, da bo tako tudi zdaj v Italiji.