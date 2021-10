Navdušena nekdanji in novi vladar

Le redko se zgodi, da sta po dirki motociklističnega svetovnega prvenstva izjemno zadovoljna tako zmagovalec kot drugouvrščeni v elitnem razredu motoGP. Marc Marquez je imel očitne razloge za navdušenje, saj je bil na osmi preizkušnji v zgodovini velike nagrade ZDA sedmič najhitrejši in si tako dokazal, da je na dobri poti k popolnemu okrevanju po lanskem zlomu nadlakti. Prešerne volje je bil tudi vodilni v SP Fabio Quartararo, saj je za dodatnih pet točk povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem na skupni razpredelnici na 52 točk. Pred zadnjimi tremi dirkami se je povsem približal prvemu naslovu prvaka.



»To je moje najljubše drugo mesto v karieri. Pred startom se nisem najbolje počutil, a sem se že na prvem zavoju otresel stresa. Pridružil sem se Marcovemu pobegu, ki mu med celotnim koncem tedna v Austinu nisem bil kos, še posebno ne z načetimi gumami. Glavni cilj sem vendarle dosegel. Še enkrat sem se povzpel na zmagovalni oder in pustil za seboj Francesca Bagnaio,« je v cilju poudaril Quartararo. Francoski as Yamahinega moštva bo lahko dokončal delo v SP, če bo na naslednji dirki v Misanu 24. t. m. še enkrat prekosil Ducatijevega aduta iz Italije.



Njegovi obeti so odlični, v prvenstvu 2021 je namreč edini v vseh treh razredih, ki se je v vseh 15 nastopih uvrstil med dobitnike točk in se desetič prebil v najhitrejšo trojico, s petimi zmagami v sezoni pa je tudi daleč najuspešnejši v konkurenci motoGP. Po dve so zbrali drugouvrščeni v SP Bagnaia, njegov moštveni sotekmovalec Jack Miller na 4. mestu in Hondin velezvezdnik Marquez, ki je zaradi dveh izpuščenih spomladanskih startov in štirih odstopov na 7. mestu.

Bagnaia pomagal Marquezu

Šestkratni svetovni prvak kraljevskega razreda je zbral 137 točk manj kot Quartararo, a je v prepričljivem slogu ostal austinski šerif. Čeprav je vajen zmag, po 58. uspehu v motoGP ni skrival veselja. »Oktober se je začel imenitno. Odličen občutek sem imel že po ogrevalnem krogu. Po načrtu A bi moral prevzeti vodstvo že v prvem zavoju in nadomestne različice niso bile potrebne. Vedel sem, kje bi me lahko Fabio napadel, pri ogledu posnetkov pred dirko pa sem uvidel, da Bagnaia ubira zelo zanimive linije vožnje in v nekaterih primerih sem ga oponašal. Nehote mi je zelo pomagal,« je priznal Marquez in potrdil, da ga leva roka vse bolj uboga, a da je daleč od idealne telesne pripravljenosti, zato je bil v zadnjih krogih VN ZDA izjemno utrujen.



»Tokrat sem prvič po poškodbi javno napovedal, da bom poskušal zmagati, kar je pustilo posledice. Še vedno se ne počutim povsem udobno po zaviranju in vstopu v zavoj, ne morem zdrseti po progi in se zasukati, kar je bilo vselej moje močno orožje. Nasploh imam več težav pri desnih ovinkih kot pri levih, vem pa tudi, da se bo v torek vrnila bolečina. Na srečo bomo imeli zdaj več časa za oddih in pripravo za naslednjo dirko, vem pa, da bo v vsakem primeru zelo zahtevna. V Misanu so namreč kot po pravilu vsi zelo hitri,« je pojasnil Marquez.

