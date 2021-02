Najmlajši opozarja: na hrbtih imamo tarče

Ustaviti Vojvodo!

Lapornik je lani skoraj obupal

Vrstni red kvalifikacij za EP 2022 v skupini F: Slovenija 3:1, Ukrajina 2:2, Madžarska 2:0, Avstrija 0:4.

Evropski prvaki niso več varni niti na Madžarskem, smo 20. februarja lani naslovili zapis z gostovanja slovenske košarkarske reprezentance v Sombotelu in dodali nekaj zaskrbljenih misli. Po neuspešnem poskusu preboja na SP je namreč začela kvalifikacije za EP 2022 s porazom (75:77) proti 20. selekciji stare celine na lestvici FIBA.V naslednjih treh popravnih izpitih si je Slovenija priigrala mesto na eurobasketu, kar pa še ne more biti razlog za nazdravljanje s šampanjcem. Za povrnitev ugleda bi se morala drevi ob 20. uri v Kijevu oddolžiti Madžarom in se nato čim bolj približati Istanbulu 2017. Pred začetkom zadnjega kvalifikacijskega cikla za naslednje EP so imele vse izbrane vrste veliko dela že z vsakodnevnimi testiranji na koronavirus.V kijevskem mehurčku so našli pozitiven primer le pri Sloveniji, gre za enega od članov strokovnega štaba, ki od tedaj biva v hotelski samoizolaciji. Vsi drugi se nemoteno pripravljajo na začetek turnirja, ki prinaša najmanj skrbi izbrancem selektorjain njihovim sobotnim tekmecem Ukrajincem, saj so si že prislužili vstopnico za evropsko smetano. Madžare bremenita dva preložena nastopa, zato bodo morali zdaj odigrati kar štiri dvoboje v petih dneh. Imeli bodo torej veliko priložnosti, da se dokončno otresejo avstrijske grožnje in si prislužijo šele tretjo uvrstitev na EP po letu 1969; uspelo jim še v letih 1999 in 2017.Pred enim letom so našim košarkarjem grenili življenje predvsem v Budimpešti rojeno krilo(16 točk), branilec-strelecin krilo(oba po 15), pri Sloveniji pa so izstopali(18) ter tokrat odsotna(16) in(12).Toda selektor Sekulić vztraja: »Domov se želimo vrniti z dvema zmagama. Verjamemo, da bodo zlasti Madžari zelo motivirani, saj si bodo poskusili zagotoviti vstopnico za EP že na tekmi z nami. Temeljito se pripravljajo, saj eno leto niso odigrali uradnega dvoboja. Morali se bomo prilagoditi na njihovo agresivno obrambo, ki nam je povzročala težave v Sombotelu, hkrati pa omejiti učinek njihovih glavnih strelcev, predvsem Vojvode. Pri Madžarih je močna predvsem zunanja linija košarkarjev.«Kapetandodaja: »Manjka nam Morgan, ampak imamo dobro ekipo. Garati moramo 40 minut na vsaki tekmi in upati na ugoden rezultat. Imamo srce in željo, videli pa bomo, ali bo to dovolj. Lani so nas Madžari opozorili, kaj lahko dosežejo, če te ujamejo v mlin. Tokrat bomo pripravljeni za povratni udarec, verjamem, da smo dovolj izkušeni in zreli. Sami pri sebi si bomo ustvarili nekaj pritiska, ki nas bo gnal.«Ob pogledu na slovensko zasedbo hitro uvidimo, da se mladi upi še vedno ne ponujajo selektorju s potrebno kakovostjo in ambicijami. V kijevski dvanajsterici je najmlajši centerz 21 leti, sledita mus 24 ins 26 leti. Z 32 leti je najstarejši v moštvu, ki je debitiral novembra lani in je doslej igral le na dveh tekmah, tolikokrat kot Macura.»Vmes sem se že sprijaznil, da se je reprezentančna zgodba zame končala, zato sem vesel, da se je selektor spomnil name. Vzdušje v moštvu je dobro, osebno bi rad videl, da bi se pošteno oddolžili Madžarom za lanski poraz. V Sombotelu je bila dvorana polna, zdaj so razmere drugačne in naši tekmeci ne bodo imeli šestega igralca. Trenerji nas bodo dobro pripravili, sem nismo prišli na izlet,« obljublja izkušeni Krkin adut pred soočenjem s starimi znanci slovenske reprezentance.Z Madžarsko je odigrala 12 tekem, na uradnih je njena bera 3:1, na prijateljskih 6:2. Macura vendarle opozarja: »Na vsaki moramo biti previdni. Slovenija je še vedno evropski prvak, zato imamo nenehno tarčo na hrbtu, ne glede na igralsko zasedbo.«