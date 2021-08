Najlažje gostovanje v Evropi

Vdaje še ni, toda za nogometaše slovenskega nogometnega prvaka Mure je nocojšnja povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti Sturmu v Gradcu (21.00) že v službi bitk za domače prvenstvo in evropskih v konferenčni ligi. Napredovanje v razred višje tekmovanje, evropsko ligo, bi bil podvig brez primere: na gostujočem pragu bi morali Prekmurci po domačem porazu z 1:3 premagati Štajerce najmanj s tremi goli razlike. Zadostovala bi tudi zmaga z dvema, a začinjena z boljšim izvajanjem enajstmetrovk.



»Na takšno raven kakovosti se še navajamo in upam, da se bomo čim prej,« je takoj po prvih soboških 90 minutah povedal trener Mure Ante Šimundža. Med prvo tekmo v Fazaneriji in povratno na stadionu, nekdaj poimenovanem po najslavnejšem Štajercu v ZDA Arnoldu Schwarzeneggerju, je minilo sedem dni. Najbrž odločno premalo za preobrazbo Sobočanov v plenilce, ki bodo avtoritativno in samozavestno napadli domače črno-bele in favorizirane tekmece.

Dvignjena glava

Šimundža in nogometaši so tekmovalni športniki, a v najlažjo tekmo sezone, ko muraši ne morejo, razen kakšne nesrečne poškodbe, izgubiti prav ničesar, bodo šli krepko oslabljeni. Najboljši igralec Luka Bobičanec je staknil poškodbo že v Fazaneriji, Nik Lorbek pa počasi okreva po zlomljenem nosu pred desetimi dnevi.



»Težko bo, zelo težko. Smo v rezultatskem minusu, ampak prišli smo z dvignjeno glavo in z dvignjeno se želimo tudi vrniti,« je po prihodu v sosednji Gradec in po prvi ligaški zmagi nad Celjem razmišljal 49-letni Mariborčan, ki ga spoštuje tudi šest let mlajši kolega z graške klopi Christian Ilzer. Ta si želi, da bi njegovi igralci 70 soboških minut visokega ritma podaljšali v 80 ali kar vso tekmo.



»Našo igro zaznamuje ritem. Moramo biti boljši,« je povedal Ilzer. Sturm je po treh ligaških zmagah in evropski proti dunajski Austrii v zadnjem krogu v domačem prvenstvu iztržil neodločen izid (2:2). S kom se bo Mura jeseni merila, v evropski ligi ali konferenčni, bo izvedela na jutrišnjem žrebu skupin v Istanbulu.

