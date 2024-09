Mura že ameriška, Junčaj v slogu Ronalda

Šova in predstavitvi nove »metle« v športnem parku v Fazaneriji ni preprečilo niti vreme. Dež in temperatura, nižja od 10 stopinj Celzija, v koledarsko še vedno poletju so celo ogrele nove sile črno-belih. Hrvaški napadalec Dario Vizinger je v golgetrskem slogu pospravljal odbitke v mrežo in napovedal učinkovito sezono. Vrhunec prve tekme 8. kroga 1. SNL pa je bil prvi gol Stevena Junčaja, sina glavnega »plačnika« in teden dni tudi športnega direktorja Mure Georga Junčaja. Črno-beli so na lestvici ujeli Bravo, ki se je razšel brez golov proti Domžalami, tudi zadržali stik z vodilno Olimpijo. Zeleno-beli so šele v drugem polčasu strli Radomljane.

Raul Florucz je proti Radomljanom nagnil jeziček na tehtnici na Olimpijino stran, Sobočan Leard Sadriu pa je Ajdovcem zaprl pot do domačih vrat. FOTO: Blaž Samec

Ameriška družinska naveza je dvigovala obrvi privržencem Mure in vznemirjala tudi širšo regijo, a je sobotna premiera razkrila, da se v Murski Soboti lahko sanja o čem več. »Naslov prvaka,« je v pogovoru za Delo, ki ga bo mogoče prebrati jutri, drzno ustrelil Junčaj st. Kdo ve, morda je vizionar, vsekakor pa Američana zanimajo le velike stvari, zmage, Evropa ...

Ajdovci so bili približno pol ure, do prvega gola, enakovredni in všečni, potem so lahko videli, kaj jih loči od najboljših – konkretnost. Novinec na domačem trenerskem stolčku Oskar Drobne si ni drznil na rezervni klopi pustiti Junčaja ml., zaradi katerega ni želel upogniti hrbta Tonči Žlogar, a je, kot je bilo pričakovati, igralcu našel ustrezen položaj. V začetni enajsterici sta bila še dva novinca, Mato Miloš in Edin Julardžija. Ampak prava dodana vrednost bi utegnil biti Brazilec Diogo Bezerra de Oliveira. Po vstopu v igro v drugem polčasu je takoj pokazal, da ima nekaj več.

Nova zmaga Olimpije Izidi 8. kroga: Kalcer Radomlje – Olimpija 0:2 (400, Raul Florucz 53., Reda Boultam 76. 11-m; rdeči karton: Ognjen Gnjatić 71., 2RK, Radomlje), Mura – Primorje 4:0 (1000, Dario Vizinger 39., 54., 78., Steven Junčaj 45.), Bravo – Domžale 0:0, Celje – Nafta 3:1 (600, Nino Kouter 44., Svit Sešlar 49., David Zec 90.; Szombor Kalnoki-Kias 81.), Maribor – Koper večerna tekma. Vrstni red strelcev: 5 – Arnel Jakupović (Maribor), Dario Vizinger (Mura in Petar Petriško (Koper). Pari 9. kroga: Olimpija – Bravo (21. t. m.), Koper – Mura, Nafta – Maribor, Domžale – Celje (vsi 22. t. m.), Primorje – Radomlje (12. oktober), zaostala tekma 2. kroga: Celje – Maribor (18. t. m.).

Morda še komu zapre usta

Steven Junčaj se je oddolžil s prefinjenim golom (spretno je podajo z leve strani preusmeril v mrežo) in slavjem v slogu Cristiana Ronalda. A je treba priznati, da ni tako slab, da bi si zaslužil kritike, še preden je stopil na igrišče in pokazal, kaj zna in zmore. Ko bo povsem pripravljen, bo morda še komu zaprl usta. V soboto je raztegnil nasmeh očetu in materi Lindi ter bratu Robertu, še bolj pa uradno še vedno prvemu možu kluba Robertu Kuzmiču. Tudi njemu je odleglo, potem ko je čakal na zmago, s katero se bodo navijaške simpatije usmerile proti Američanu črnogorskega rodu, ki je v ZDA uresničil svoje sanje. V Sloveniji, ki bo odslej njegov in družinski dom, jih želi še dopolniti, kot je še razkril v obširnem pogovoru.

Oskar Drobne je vrnitev v 1. SNL zaokrožil s prvo zmago na Murinem trenerskem stolčku. FOTO: Mediaspeed

»Ko smo zabil prvi gol, je šlo vse v našo smer. Vizingerjevi zadetki so pomembni za samozavest. Steven? Navijači so ga morda vzeli na zob, ampak potem so mu namenili aplavz. Dosegel je gol, bil je eden od ustvarjalcev zmage,« je povedal Drobne, ki ga čaka res zanimivo in pestro soboško poglavje.