Močne slovenske konkurence je vajena že od prej

Slovenska judoistična šampionka Andreja Leški, ki se je pred dvema mesecema in pol v Parizu ovenčala z naslovom olimpijske prvakinje, je še drugič v tem letu odpotovala v Taškent. Potem ko si je marca letos v glavnem mestu Uzbekistana izbojevala bronasto kolajno na turnirju za grand slam, bo danes tam lovila novo žlahtno kovino še na vojaškem svetovnem prvenstvu.

Ker po vrnitvi z olimpijskih iger dolgo ni bila na treningu juda, se je sprva spogledovala s tem, da bi se tokrat v Taškentu preizkusila v težji konkurenci (do 70 kilogramov). Toda nato se je prepričala, da je kljub vsemu ohranila svojo običajno težo, zaradi česar je sklenila, da bo tudi na vojaškem SP nastopila v polsrednji kategoriji (do 63 kilogramov), v kateri že več let sodi med najboljše tekmovalke na svetu.

Tudi na vojaškem svetovnem prvenstvu bo nad Andrejo bedel trener Luka Kuralt. FOTO: Voranc Vogel

»Zaradi številnih obveznosti, ki sem jih imela po olimpijskih igrah, sem se začela za tokratno tekmovanje v Uzbekistanu šele pred kratkim pripravljati po zelo prilagojenem programu. A na to, da bi odpovedala svoj nastop, že zaradi svojega delodajalca (Andreja je pripadnica športne enote Slovenske vojske – op. p.) nisem pomislila,« je zaupala Leškijeva in na vprašanje, kaj pričakuje od tega vojaškega SP, odvrnila, da to težko reče, ker ne ve, kaj jo čaka.

»Odkar smo pripotovali v Taškent, tu srečujem zanimive ljudi in meni neznane obraze. Ker nikjer nisem našla, kdo vse je prijavljen za to tekmovanje, se mi niti sanja ne, katere nasprotnice me čakajo. Zaradi tega sklepam, da bo večina tekmic novih,« je ugibala 27-letna Koprčanka. Želi si predvsem, da se ne bi poškodovala. »Ker imam sicer dober občutek za judo, verjamem, da lahko, četudi nisem stoodstotno pripravljena, prikažem dobre borbe,« je prepričana judoistka Bežigrada, ki ima z vojaškega SP že zlato lovoriko izpred treh let v Brétigny-sur-Orgeu pri Parizu.

Andrejina tekmica bo poslej tudi njena klubska kolegica Kaja Kajzer. FOTO: Miha Šimnovec

Ob blazinah jo bo – kakor že nekaj časa na tekmovanjih – kot trener vodil Luka Kuralt, poleg Andreje pa se bosta v uzbekistanski metropoli pod slovensko zastavo borila tudi njen klubski kolega Martin Hojak (do 73 kilogramov) in Anka Pogačnik (do 70 kilogramov).

Zelo se že veseli popotovanja po svetu

Leškijeva je imela sicer nadvse pestro poletje, pred kratkim si je na povabilo prirediteljev v dvorani Tivoli prvič od blizu ogledala tudi spektakel v mešanih borilnih športih WFC 27-Brave CF 88. »To je bil pravi šov in zame zanimiva izkušnja, posebej pozorna pa sem bila zlasti na poteze nekdanjih judoistov. No, med nekaterimi borbami pa sem morala zaradi močnih udarcev pogledati tudi stran,« je priznala in zaupala, da je že prejela tudi nekaj ponudb za nastop v kletki. »A sem te vzela bolj za šalo. V mešanih borilnih športih se ne nameravam preizkusiti, izhajam namreč iz športa, ki prisega na drugačne vrednote,« je poudarila olimpijska prvakinja, ki bo novo tekmico med svetovno elito dobila iz lastnega kluba. Njena dolgoletna partnerica za sparing Kaja Kajzer se je namreč odločila, da se bo iz lahke kategorije (do 57 kilogramov), v kateri si je med drugimi uspehi priborila tudi dva naslova evropske podprvakinje (Lizbona 2021 in Zagreb 2024), preselila v polsrednjo.

1. mesto Andreja Leški zaseda na svetovni lestvici v kategoriji do 63 kilogramov.

»Slovenske konkurence sem vajena že od prej,« se je Leškijeva v smehu spomnila dvobojev s celjsko šampionko Tino Trstenjak in pristavila, da Kajo dobro pozna, saj je z njo ogromno trenirala skupaj. »Proti koncu priprav za Pariz je nekajkrat potarnala, da sem pretežka zanjo. No, zdaj ne bo imela več te prepreke,« je dejala zgovorna Primorka na »začasnem delu« v Ljubljani, ki verjame, da lahko Kajzerjeva po vrhunskih uvrstitvah poseže tudi v novi kategoriji. »A verjetno bo potrebovala določen čas, da bo svoje telo pripravila za novo težo in se navadila na nove tekmice,« je presodila Leškijeva, ki se že veseli tri- do štiritedenskega popotovanja po svetu, na katero se bo odpravila kmalu. »Šele takrat bom lahko vse drugo postavila na stranski tir in si privoščila pravi oddih ...«