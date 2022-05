Kolovrat pričakuje Tratnikov pobeg

Leta 2019, ko se je Primož Roglič boril za zmago in končal na 3. mestu, je kolesarska Slovenija norela za Girom. Nato je pozornost preusmerila na Tour, dvoboj svojih najljubših sinov, in zaporedni zmagoslavji Tadeja Pogačarja. Sezona 2022 ne bo drugačna, Pogi in Rogla bosta prva kandidata za rumeno majico, boj za rožnato bosta prepustila drugim.

Kljub temu bo največja italijanska dirka slovensko obarvana, na startu bosta Jan Tratnik in Domen Novak (oba Bahrain Victorious), 19. etapa prihaja na Kolovrat. Giro bo poravnal predpandemični dolg. Prvi trije dnevi 105. dirke po Italiji bodo na Madžarskem, kjer bi morala gostovati že 103. dirka leta 2020, a je imel koronavirus drugačne načrte.

Tik pred koncem bo Giro drugo leto zapored in že petič v samostojni Sloveniji gostoval na naših cestah. To se bo zgodilo v 177 km dolgi 19. etapi, ki se bo začela v Maranu Lungomareju in končala na Stari gori nad Čedadom. Karavana bo na slovensko ozemlje prikolesarila na Učji na 102. km in ga zapustila na sedlu Solarji na 138. km, 36 km po našem ozemlju pa naj bi slovenske prireditelje stalo okoli 40.000 evrov.

»Bolj kot ne je vse nared za gostovanje Gira, organizacija je tehnično pod streho, redarske službe so pripravljene. Ker gre trasa čez tri občine, bodo imeli tri lokalna prizorišča, v Žagi, Kobaridu, kjer bo start etape e-Gira, in na Liveku. Na vseh prizoriščih bodo postavljeni veliki zasloni, spremljanje dirke na njih bodo popestrili slovenski animatorji, zvečer sledijo koncerti,« je kolesarski praznik 27. maja predstavil Rok Lozej, tehnični direktor slovenskega dela etape.

Bo Tratnik dobil proste roke?

Za ta del je brezhibno poskrbel tudi lani, ko je Giro gostoval v Goriških brdih in Novi Gorici, kjer se je zbralo 50.000 navijačev. Letos bo slovenski vrhunec dirke vzpon iz Kobarida čez Livek na Kolovrat, ki z 10 km in povprečnim naklonom 9,4 odstotka ne bo mačji kašelj za kolesarje.

»Letos pričakujemo manj ljudi, saj so navijači lani zaradi krožne etape lahko trikrat pozdravili kolesarje, na vzponu na Kolovrat je tudi omejen prostor, pričakujem, da bomo imeli ob cesti od 10.000 do 20.000 gledalcev, ki jih moram opozoriti, da bo cesta na Livek iz Kobarida na dan dirke zaprta že od 9. ure zjutraj, do 11. ure pa bodo na vrh vozili avtobusi. Nekoliko dlje bo mogoče dostopati na Kolovrat s tolminske smeri,« na pravočasni prihod na prizorišče opozarja Lozej.

Kaj od Slovencev na domačih tleh pričakuje po športni plati? »Tratnik želi igrati pomembno vlogo v tej etapi, vendar bo vse odvisno od položaja njegove ekipe. Po slovenski etapi je na sporedu kraljevska z vzponom na Marmolado. Če bo imel nosilec rožnate majice veliko prednost, bodo ubežniki Tratnikovega kova bržčas dobili proste roke, če bo boj za vrh še napet, bodo morali delati za kapetane,« je še povedal Lozej.