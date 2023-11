Gregor Krušič načrtuje vrnitev turnirja WTA 250 v Slovenijo

Slovenska ženska teniška reprezentanca se je od Seville, kamor se je prvič uvrstila na sklepni turnir dvanajsterice, poslovila z nastopom v polfinalu, v katerem je bila favorizirana Italija boljša. A že ta navzočnost med izbranimi štirimi ekipami je Sloveniji, tudi iz zornega kota zaslužka, razkrila nova obzorja, kar nam je ob slovesu z Andaluzijo potrdil direktor domače krovne teniške organizacije Gregor Krušič.

Seveda omenjeni funkcionar in nekoč teniški igralec ni skrival ponosa ob uspešni in nekoč nepredstavljivi zgodbi naših deklet. Uspeh kajpak ni udaril čez noč, z zveznim kapetanom Andrejem Kraševcem ter drugimi sodelavci v vrhu zveze in stroke sta jo začela graditi pred dobrimi petimi leti. »Zdaj imamo izid, ki po podvigih Mime Jaušovec in Tamare Zidanšek na odprtem prvenstvu Francije v Parizu predstavlja največji uspeh slovenskega tenisa doslej,« je poudaril po koncu dvoboja, v katerem je italijanska vrsta postavila pretirano visoko oviro.

»Po tem, kar smo tu videli, se naši dve vodilni igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan vračata na visoko raven. Prva je bila v večjem delu dvoboja s Paulini enakovredna, ne pozabimo pa, da gre za odlično italijansko igralko, ki je denimo osvojila lovoriko na turnirju WTA 250 v Portorožu. Tudi Kaja po vseh težavah v zadnjem času spet igra konkurenčno,« je vesel Krušič, ki ni pozabil omeniti še dveh mlajših pri izbrani vrsti.

»Veronika Erjavec je v letos eksplodirala, v razvoj Ele Nale Milič veliko vlagamo, jo vabimo na reprezentančne akcije in smo optimistični. Glede našega ženskega tenisa smo zdaj na konju, v moški konkurenci pa za nas ni rožnato, a smo se resno lotili projekta za korak navzgor.«

Nagrada za razvoj upov

V tem seviljskem tednu pa ni šlo le za kakovostno napredovanje, temveč tudi lep zaslužek. Kot smo že poročali, je reprezentanca za to uvrstitev v polfinale prejela 900.000 evrov, poleg tega pa še zveza 360.000.

»Pomislite, da je pred desetimi leti proračun naše zveze letno znašal 600.000 evrov, letos pa se bomo dotaknili treh milijonov. Nagrado iz Seville, torej teh 360.000 evrov, bomo namenili razvoju mladinskega tenisa, sredstva pa bodo dobrodošla tudi za 39 turnirjev profesionalne ravni, ki jih bomo priredili prihodnje leto,« je poudaril Krušič

Uvrstitev med najboljše štiri ženske ekipe na svetu je zdaj Sloveniji krepko skrajšala pot do novega nastopa na finalnem turnirju, ki bo tudi v novembru 2024 sredi andaluzijske metropole. Za vizum finala bodo namreč potrebovali le eno zmago in sicer v aprilskem dvoboju na ravni, kot je bil letošnji koprski april proti Romunkam. Kmalu, predvidoma do novega leta, bo sledil žreb, v primeru, da bo Sloveniji dodelil tekmo doma, bo ta tako kot nazadnje spet na Bonifiki v Kopru.