Durant se je ponorčeval iz Slovenije: Ste vi resni? (VIDEO)

je po zmagi nad Francijo v finalu olimpijskega turnirja v Tokiu obračunal s kritiki ameriške reprezentance. »Pred prvenstvom so razvrščali reprezentance po kakovosti. Nas so postavili na četrto mesto … Za Slovenijo,« se je Kevin Durant sprva čudil.ob tem pristavil: »Kot, da to ni naša igra.« »Govorili so, da so nas druge reprezentance dohitele. Ste vi resni? Naše veščine so neprekosljive,« je sporočil Durant.Duranta je očitno zmotila razporeditev pred začetkom četrtfinalnih obračunov na uradni spletni strani Fibe. Ob tem je bilo izrecno poudarjeno, da lestvica ne napoveduje končnega vrstnega reda, temveč gre za oceno moči posamezne reprezentance na podlagi nastopov v Tokiu. Na prvem mestu je pristala Slovenija, na drugem Francija, na tretjem Avstralija, na četrtem pa ZDA.Dodajmo, da je bil Durant danes najboljši strelec tekme z 29 točkami, zgrešil je le en prosti met v devetih poskusih, zbral je še šest skokov in tri podaje. Ob tem bo z Brooklynom podaljšal pogodbo za štiri sezone za 198 milijonov dolarjev (168 milijonov evrov).