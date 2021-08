Francija namučila ZDA, ki so prišle do 16. zlata

Danes pa prosti meti pokopali Francijo

16. zlata medalja

Košarkarska reprezentanca ZDA je osvojila 16. zlato olimpijsko odličje. V finalu je premagala Francijo s 87 : 82 (22:18, 44:38, 71:63). Slovenija se bo za tretje mesto ob 13. uri po srednjeevropskem času pomerila z Avstralijo. Danes se ji je reprezentanca ZDA po visokem polfinalnem slavju nad Avstralijo oddolžila za svoj edini poraz na tem turnirju, ki ga je doživela 25. julija v skupinskem delu.Ko je že kazalo, da je tekma odločena v korist ZDA, pa sta bila uspešnain10,2 sekunde pred koncem ter Francijo znova pripeljala na tri točke zaostanka (82 : 85). Durant je nato zadel dva prosta meta po peti osebni napaki, ki je zbral 16 točk, 8 skokov, nad njim pa je bilo storjenih 10 osebnih napak, a je zadel le 6 od 13 prostih metov.je postavil končni izid,je le še zgrešil zadnji napad Francije, ki je tako že tretjič izgubila finale na olimpijskih igrah. Durant je bil najboljši strelec tekme z 29 točkami, zgrešil je le (prosti meti 8 : 9), zbral je še 6 skokov in 3 podaje.je prišel do 19 točk, na drugi stran jih je tako kot Gobert 16 zbral tudiAmeriški košarkarji so torej na olimpijskih igrah že 16. zlati – še v letih 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012 in 2016.