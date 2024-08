Dokaz, da so slovensko princesko opazili tudi v ZDA

Slovenska princeska Ema Kozin se bo čez osem dni prvič predstavila tudi občinstvu v meki profesionalnega boksa Las Vegasu. Nič manj slovita ni njena tekmica – v areni igralniškega kompleksa Mandalay Bay bo naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO branila proti norveški zvezdnici Cecilii Braekhus.

Kako gledate na dvoboj z 42-letno Skandinavko, ki se je sicer rodila v Kolumbiji?

»Ko sem prestopila med poklicne boksarke, je bila moja vzornica. Cecilia je takrat vladala našemu športu, bila je nesporna kraljica ringa. Če se ne motim, je tudi prva boksarka, ki je združila šampionske pasove vseh štirih najpomembnejših združenj (WBC, WBA, WBO in IBF). Všeč mi je (bil) tudi njen značaj, saj je (bila) spoštljiva do tekmic.«

Kje vidite svoje prednosti?

»V hitrejši regeneraciji v premorih med rundami, kar gre pripisati tudi moji mladosti. Poleg tega ocenjujem, da imam kljub vsemu širši repertoar znanja. Cecilia resda odlično obvlada nekaj kombinacij, s katerimi je bila dolgo nerešljiva uganka za svoje nasprotnice, pri teh letih pa ne more več bistveno spreminjati svojega sloga boksa ali se naučiti prav veliko novega. Verjamem, da sem v določenih zadevah hitrejša in močnejša od nje, kar bom poskušala izkoristiti; pri tem imam v mislih tudi udarce v telo, za katere sem prepričana, da bodo njej povzročili več škode kot meni.«

Kako se je boste lotili?

»Poskušala bom voditi igro po svojih željah, se trudila biti dovolj raznolika, da me bo težko 'prebrala'. Prizadevala si bom tudi pritiskati nanjo, saj smo opazili, da ji to ne ustreza.«

Kaj vam pomeni dejstvo, da boste kot prva Slovenka boksali v Las Vegasu?

»Seveda mi to pomeni ogromno. Vsekakor si štejem v veliko čast, da se bom lahko predstavila na tako imenitnem odru, to ima zame toliko večjo težo, ker so nas nanj povabili sloviti prireditelji iz podjetja Golden Boy Promotions, ki je v lasti legendarnega Oscarja De La Hoye. To je še en dokaz, da so nas opazili tudi onstran Atlantika. A si zaradi tega zdaj nočem nalagati dodatnega pritiska, o tem, kakšen uspeh je to zame in za slovenski boks, bom razmišljala šele po dvoboju.«

Mar spremljate olimpijske igre v Parizu?

»Ko imam čas, si rada ogledam katero od tekem. Zelo sem bila vesela za judoistko Andrejo Leški, ki jo poznam še z Vegove gimnazije. Čeprav je dve leti starejša od mene, smo imela dekleta, ker nas je bilo malo, skupaj športno vzgojo. Že takrat se je videlo, kako zelo nadarjena je, meni pa je ostala v spominu tudi njena neizmerna moč. V torek sem bila srečna in ponosna nanjo, kolajno sem ji toliko bolj privoščila, ker je resnično človek na mestu. Upam, da bo s tem uspehom ponesla tudi druge slovenske športnike v Parizu.«