Bravo je odplaval iz Evrope

Za nogometaše Brava se je poletni evropski ples končal v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Potem ko so Šiškarji v Mostarju presenetili Zirnjskega z minimalno zmago, so v povratni tekmi izgubili z 1:3 (Milan Tučić 21.; Nardin Mulahusejnović 16., Slobodan Jakovljević 66., Frano Mlinar 80.), s skupnim izidom pa 2:3.

Olimpija do druge zmage v 93. minuti Izid: Žitomir – Olimpija 1:2 (Bogdan Kušnirenko 2.; Raul Florucz 11., Ivan Durdov 93.) – 1:4. V prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za KL, v četrtek, 8. t. m., bo Olimpija gostiteljica.

Bilo je lepo, a kratko, a vseeno dlje, kot bi Ljubljančani lahko ovrednotili prvo izkušnjo v Evropi. Zrinjski iz Mostarja je bil vendarle previsoka ovira in je v Sp. Šiški opravičil vlogo favorita, ki mu je pripadla pred dvobojem.

Šiškarjem je šel na roke hud naliv pred tekmo, ki je igrišče spremenil v mlakužo. Pri gostih je bilo tudi nekaj starih znancev s slovenskih igrišč, nekdanji napadalec Mure in Kopra Mulahusejnović je celo mojstrsko izenačil skupni izid. Gostitelji so preko Milana Tućića hitro vrnili rezultatsko prednost in občutek je bil, da bi jim težke razmere za igro vendarle olajšale pot do zgodovinskega napredovanja. Toda v drugem polčasu so gostje potrpežljivo stiskali obroč okoli domačih vrat in z nevarnimi predložki ogrožali domačega vratarja. Za podaljšek so gostje zadeli z bližine in po odličnem predložku z desne strani, v 80. minuti pa je s prostega strela z močnim strelom po tleh matiral Matijo Orbanića. Matej Poplatnik in Nemanja Jakšić sta bila v drugem polčasu najbližje domačemu golu.