Bo navijačem Mure uspelo priklicati priljubljenega trenerja?

Nogometaši Maribora so edini s stoodstotnim izkupičkom po treh tekmah v 1. SNL. Na vrhu lestvice bi se jim lahko pridružil Koper, a je na zadnji, ponedeljkovi tekmi 4. kroga po dveh zmagah prvič izgubil na domači Bonifiki. Podobno kot v zadnjem dejanju minule sezone so jim jo zagodli Sobočani. Mura jim je takrat ukradla Evropo, zdaj jim je vzela pomembne tri točke.

Dvoboj na Bonifiki je imel zanimivo predigro, ki se je razpletala že v Murski Soboti. Nogometaši so se tik pred odhodom seznanili, da na pot ne bodo odšli s trenerjem Dejanom Grabićem, s katerim so se v klubu čez noč razšli. Ali že prej!? V Grabićeve čevlje je kot vršilec dolžnosti trenerja stopil Darjan Slavic.

Bonifika je padla Izidi 4. kroga 1. SNL: Maribor – Bravo 2:1 (Marko Božić 19., Josip Iličić 23./11-m; Matej Poplatnik 57.), Celje – Rogaška 2:0 (Charles Ikwuemesi 59., Aljoša Matko 85.), Olimpija – Domžale 2:1 (Rui Pedro 41./11-m, Marcel Ratnik 59.; Luka Topalović 53.), Kalcer Radomlje – Aluminij 0:2 (Marko Brest 37., Tin Martič 41.), Koper – Mura 1:3 (Maks Barišić 53.; Dardan Shabanhaxhaj 8., Amedej Maroša 61., 11-m, Borna Proleta 70.). Pari 5. kroga: Bravo – Koper (18. t. m.), Mura – Kalcer Radomlje, Aluminij – Olimpija (oba 19. t. m.), Rogaška – Marbior, Domžale – Celje (oba 20. t. m.).

V Kopru so bili črno-beli bojeviti, trmasti, disciplinirani in tudi razigrani. »Opravili smo krajši sestanek, na katerem so fantje pokazali, da so nabrušeni. Na igrišču so to le še potrdili, pokazali so pravi značaj in da so pravi igralci,« je povedal Slavic in posredno dal vedeti, da Grabić ni imel podpore pri igralcih.

Graški Albanec prvo ime

Na Bonifiki je bil najbolj razpoložen Dardan Shabanhaxhaj. Krilni napadalec je dosegel prvi gol in je tudi najbolj ogrožal koprsko obrambo. Avstrijec albanskega rodu s kosovskim potnim listom je prve nogometne korake naredil pri graškem GAK, a je pri 15 letih odšel k Sturmu. V Fazanerijo prišel že prejšnjo sezono, v kateri je v 25 tekmah zabil le en gol. V tej je 22-letni levičar že pri dveh golih. Najprej je bil član soboških črno-belih s statusom posojenega igralca, zdaj je polnopravni član prekmurskega prvoligaša, ki ga čaka še najtežje delo.

Kdo bo novi trener Mure? Navijači si želijo Anteja Šimundžo, morda je Slavic že izpolnil pričakovanja klubskega vodstva. Toda tudi Damir Čontala, naslednik Šimundže v Murski Soboti, je bil iz domačega bazena, a ni bil kos nalogi. Omenja se tudi Mariborčanova vrnitev. »On je vedno želja navijačev. Vemo, da spremlja naše tekme, a več ne morem povedati,« je postavil piko na i najbolj vznemirljive neznanke iz tabora prvakov iz leta 2021.