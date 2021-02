Blažič je sprožil plaz šal na račun Partizana

28

točk je Jaka Blažič dosegel že v prvih treh četrtinah.

Blažič ni skrival veselja

Košarkarji Partizana v Sloveniji tako rekoč zmrznejo, pa ne zgolj zaradi hladnega vremena in epidemioloških razmer pri nas. Pred poldrugim mesecem so dosegli v Novem mestu le 50 točk in gladko izgubili s Krko, na sobotni tekmi 17. kroga lige ABA so v Ljubljani prišli do drugega najslabšega izkupička v celotni sezoni. Cedevita Olimpija je zmagala z 78:65 in še štiri minute pred koncem držala tekmeca pri pičlih 55 točkah. Šale na račun ene od najskromnejših zasedb Partizana v zgodovini (v sezoni 1970/71 je bil šele 10. v jugoslovanski ligi) so dobile dodatne pikre razsežnosti.»Če bi se varovanci trenerjarazdelili na polovico in pomerili med seboj, bi gotovo izgubili obe moštvi,« si je eden od spletnih komentatorjev v Srbiji privoščil šestkratne prvake lige ABA, ki po petem zaporednem porazu na regionalni in evropski sceni niso več podobni niti brezzobim levom, ampak nemočnim muckom, ki si jih nasprotni košarkarji podajajo po parketu. Da je Filipovskega vnovič zagrabil močan glavobol ob obisku domovine, imajo seveda veliko zaslug tudi košarkarji Cedevite Olimpije. V napadu sicer niso blesteli tako kot v prejšnjih nastopih – zadeli so 14 trojk, a zanje porabili 40 metov (35 %), 16 več, kot so jih sprožili za dve točki s polovičnim učinkom –, zato pa so z odlično igro v obrambi učinkovito obglavili akcije Beograjčanov. Nekaj več težav so imeli le z branilcem(15 točk) in pri skoku, ki so ga izgubili s 35:37. Brez prejetih košev iz drugih akcij bi bila njihova zmaga še izdatnejša.Po edinem zaostanku z 48:50 so Ljubljančani odgovorili z nizom 25:5 in si lahko privoščili celo veliko razkošje. Do 12. zmage v 15 tekmah lige ABA in začasnega drugega mesta na lestvici so se domala sprehodili, čeprav so za dobrih 12 točk zaostali za svojim strelskim povprečjem v regionalnem prvenstvu, in brez ene same točke glavnih napadalnih orožij v zadnji četrtini.(v prvih 30 minutah kar 28 točk),(14),(7) in(6) so svoje opravili že prej ter prepustili sceno(9 točk v zadnjem delu),(na koncu 10) & Co.»Ključ do uspeha je bila obramba, čeprav bi lahko bili v prvem polčasu malo bolj zbrani. Prejeli smo zgolj 65 točk, čeprav smo kar nekaj košev dobili, ko je bila tekma že odločena. Vesel sem zaradi našega pristopa in zmage. Ni lahko igrati proti Partizanu. Ima ime, in čeprav ni v najboljšem ritmu, se bori, zato je bila tudi ta tekma zahtevna. Do reprezentančnega premora nas čakata še dva dvoboja, v sredo z Bourgom v evropskem pokalu in v soboto z Budućnostjo v ligi ABA, na katerih moramo biti stoodstotno pripravljeni,« je po novi odlični predstavi poudaril Blažič, ki je z 28 točkami izenačil svoj sezonski rekord na regionalni sceni (prav toliko jih je dosegel proti Budućnosti) in si kot nekdanji adut Crvene zvezde z veseljem privoščil črno-bele. Poseben motiv sta imela tudi Perry, saj je na prvi tekmi z Beograjčani dosegel le tri točke z metom 1:9, in Murić, ki je v sezonah 2014–16 nosil dres Partizana, a se s klubom ni razšel v najlepšem odnosu in brez dolgov.Filipovski je priznal: »Že dolgo nisem videl moštva, ki bi bilo tako učinkovito v napadu. Možnosti za uspeh smo imeli le, dokler smo ohranjali visoko raven zbranosti, a tokrat nismo mogli do točk niti z meti z večje razdalje niti izpod obroča.«