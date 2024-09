Benjamin Šeško pritisk spremenil v pozitivo

Svet se vrti naprej. Naprej se vrti oziroma kotali tudi nogometna žoga, v ligaških tekmovanjih po stari celini so se spet veselili zmag, žalostili po porazih oziroma bili po neodločenih izidih neodločnega obraza. RB Leipzig je v 5. kolu nemškega prvenstva premagal Augsburg s 4:0, slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško pa je dvakrat zatresel mrežo. V bundesligi do tekme z Bavarci v letošnji sezoni še ni zadel, zdaj je za vzhodnonemški klub zabil zadetka v 11. in 15. minuti. Najprej je po podaji Loisa Opende prišel do žoge na 25 metrih od vrat in po dveh korakih silovito udaril (123,85 km/h je bila hitrost strela), žoga je končala v mreži. Štiri minute kasneje je žogo po podaji Davida Rauma v kazenski prostor z glavo preusmeril v gol. Radečan je zbral še asistenco.

Benjamin Šeško je v letošnji klubski sezoni na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih zbral štiri gole (Augsburg 2, Atletico, liga prvakov, in Rot-Weiss Essen, nemški pokal, po enega) in tri asistence (Augsburg, Bayer Leverkusen in RW Essen po eno). Če upoštevamo, da je v septembrskem reprezentančnem ciklu lige narodov dosegel vse štiri zadetke za Slovenijo (enega proti Avstriji in tri proti Kazahstanu), potem je njegova osebna statistika devet tekem, osem golov, tri podaje.

Benjamin Šeško je v pretekli sezoni na 42 tekmah osemnajstkrat zatresel mrežo: 14-krat v nemški ligi, po dvakrat v domačem pokalu in v ligi prvakov. »V tej sezoni bom zadel pogosteje kot v prejšnji,« je po končanju strelskega posta dejal Šeško.

Enaindvajsetletnik je tudi pristavil, da je enega od razlogov za visoko zmago proti Augsburgu videl tudi v povezavi med vsemi igralci. »Tokrat smo bili povezani, vsi smo se fantastično izkazali. Pritisk v preteklih dneh smo in tudi sam osebno spremenili v nekaj pozitivnega. Ljudje so namreč v svojem tonu govorili o nas, dobro smo se odzvali na to. Tretjina uspeha je bila samozavest, več sem jo imel kot na zadnjih tekmah,« je dodal slovenski ostrostrelec. Soočal se je tudi s kritikami, da žogo premalokrat udari na vrata. »Marsikdo mi je rekel, da premalo streljam, čeprav imam dober strel. Na tokratni tekmi sem si kritiko vzel k srcu.«

Več zrelosti

Tudi trener RB Leiziga Marco Rose je slednje navedel kot enega od razlogov, zakaj je Šeško šele v 5. kolu dosegel tudi gol v bundesligi. V Slovencu zdaj vidi več zrelosti, pri njem je opazil podobne simptome kot pri drugih mladih igralcih v ekipi, ki želijo prevzeti veliko odgovornosti in sicer to že počnejo. »Biti mlad pomeni biti podvržen nihanjem v uspešnosti. Ko si mlad, se veliko dogaja v tvoji glavi. A verjetnost, da bo Šeško dosegal zadetke se poveča tudi z načinom, kako je kot proti Augsburgu zavaroval žogo in kako je prodiral v kazenski prostor,« je navrgel Rose. Slednji Benjamina Šeška v njegovi drugi sezoni v Leipzigu vidi na dobri razvojni stopnji. »Vse bolje se spopada z nihanji,« je sklenil trener, rojen prav v Leipzigu.

Tudi Benjamin Šeško razmišlja na enak način: »Še vedno se razvijam, v letošnji sezoni bom dosegel več kot 18 golov.« Žene ga tudi to, da ljudje še vedno dvomijo vanj. »Pokazati sem jim hotel, da sem boljši kot v preteklih tekmah.«

Od drugih slovenskih nogometnih reprezentantov je zanimiva novica, da je osrednji branilec Miha Blažič prestopil v Združene arabske emirate h klubu Kalba. Blažič je po lanskem prihodu k poljskemu klubu Lech Poznań še igral pri nizozemskem trenerju Johnu van den Bromu, tudi po nekaj velikih napakah pri naslednjem, Poljaku Mariuszu Rumaku, ni bil v ospredju, letošnjesezonski trener, Danec Niels Frederiksen, pa stavi predvsem na skandinavske nogometaše, predvsem Švede.