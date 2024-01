Avstrijski novinar: Konec dober, vse dobro za nas, toda Slovenci so bili tokrat ogoljufani …

Slovenski smučarski skakalci so na Kulmu v šampionskem slogu ubranili naslov moštvenih svetovnih prvakov v poletih iz Vikersunda. Bronasti s posamične tekme Timi Zajc (226,5 m in 202 m), brata Domen (232 m in 194 m) in Peter Prevc (226 m in 213,5 m) ter Lovro Kos (231 m in 208 m), ki je v primerjavi s SP 2022 na ekipni preizkušnji odlično nadomestil poškodovanega Anžeta Laniška, so za 26,5 točke ugnali Avstrijce in za 65,5 točke Nemce.

»Malo me je skrbelo le pri Domnu, ki je imel zelo slabe razmere. A zna čez hrbtišče najbolje 'praskati' metre, naredil je največjo razliko in matiral nasprotnike,« je svojega brata izpostavil Peter Prevc, ki ni pričakoval, da bodo v takšnem slogu nadzirali konkurenco.

Ko je Domen kot tretji po vrsti popeljal Slovenijo v vodstvo (po uvodnih nastopih Lovra in Petra so naši z minimalno razliko zaostajali za Nemci), ga do konca niso več izpustili iz rok. Zanimivo, da po svojem finalnem poskusu sprva sploh ni vedel, kako zelo je preletel svoja neposredna tekmeca, Avstrijca Jana Hörla (177 m) in Nemca Stephana Leyheja (164,5 m). »Najprej sem mislil, da sem malo 'kiksnil', poleg tega sem se želel od prvenstva posloviti z 200 m. A na koncu šteje kolajna,« je pojasnil Domen. To je sicer skupno že 11. odličje naših orlov na SP v poletih.

Zajc razočaran po bronu

Še včeraj pa je na Kulmu odmeval razplet posamične tekme, po kateri Zajc ni skrival razočaranja ob končnem 3. mestu. Po dveh serijah je namreč vse kazalo na Timijevo slavje, saj je zanesljivo vodil, za povrh so (pre)močni vetrovni sunki nato v soboto dolgo preprečevali izvedbo drugega »polčasa«. Po večkratnem prelaganju so bili že bolj ali manj vsi pripravljeni na odpoved, ko so po dveh urah čakanja le nadaljevali tekmo, na kateri je veter krojil razplet pri vrhu.

Najkrajšo je potegnil Norvežan Johann Andre Forfang (217 m), ki je s tretje stopnice zdrsnil na nehvaležno 4. mesto, s katerega je Nemec Andreas Wellinger (229 m) z najboljšim dosežkom sklepnega dejanja skočil na drugo stopnico. Stefan Kraft (228 m) je zatem s pridom izkoristil boljše razmere (-0,34 m/s; +7,3) v primerjavi z Zajcem (-0,74 m/s; +16,0), ki je na koncu za las ostal brez želene lovorike. Za avstrijskim šampionom je po treh serijah zaostal le za 4,7 točke (slabe štiri metre), za srebrnim Wellingerjem pa za vsega poltretjo točko (nekaj več kot dva metra).

Avstrijec Stefan Kraft je bil z zlato in srebrno kolajno najboljši posameznik SP na Kulmu. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

»Pri približno 150 metrih sem začutil močan veter v hrbet, padel sem z višine in potem je bilo težko karkoli rešiti,« je 23-letni as iz Hramš v občini Žalec opisal svoj zadnji nastop na posamični tekmi. »Ocenjujem, da je bil moj polet zelo dober, tu sem od vsega začetka letel na zelo visoki ravni. Če bi bile razmere normalne, bi me tukaj težko kdo premagal,« si je v le nekaj dneh izdatno okrepil svojo samozavest. Še na ponedeljkovi novinarski konferenci je namreč izjavil, da zaradi forme, v kakršni je, od prvenstva ne pričakuje ničesar.

12.915 švicarskih frankov si je Timi Zajc priletel z bronasto kolajno, Lovro Kos pa 5166. Stefan Kraft je za zmago prejel 34.440 frankov.

Če bi mu kdo še na prejšnji postaji za svetovni pokal v Zakopanah ponudil bronasto kolajno, bi jo vzel. »A med tednom sem začel spet vse bolj verjeti vase. Vedel sem, da bi se lahko izšlo v mojo korist, a se na žalost ni. Prepričan sem, da bi bil na mojem mestu vsak razočaran, saj ni bila moja krivda. Zadnja serija ni bila poštena,« se še do konca slovesne podelitve ni povsem pomiril Zajc.

»Očitno je že moralo biti tako. Po večkratnem prelaganju so na koncu vseeno izpeljali še tretjo serijo in dobro, da … No, za domačine se je izšlo odlično. A po drugi strani sem si tudi sam želel še leteti, ker menim, da zlata lovorika ne bi imela takšne teže, če bi jo dobil brez tretjega poleta,« se je zdelo, da se je že med pogovorom počasi sprijaznil z razpletom.

Timi Zajc (desno) si je za zlatim Stefanom Kraftom (na sredini) in srebrnim Nemcem Andreasom Wellingerjem (levo) na Kulmu priletel bronasto kolajno. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

Na vprašanje, kaj zdaj pri njem pretehta, razočaranje ali veselje ob novem odličju, pa je 23-letni član SSK Ljubno BTC odvrnil: »Zdaj sem še nekje na polovici, potreboval bom še nekaj časa, preden bom dojel, kaj sem dosegel. Peter Prevc mi je sicer že večkrat rekel, da se ob uspehih kar premalo zavedamo njihove vrednosti …«

Kos: Grenak priokus zaradi Timija

Podobno je Timijev »finalni« poskus videl tudi najstarejši od bratov Prevc, ki je po ponesrečenem zadnjem nastopu (132 m) s 16. zdrsnil na 26. mesto. »Do 130 metrov se mi je zdel njegov polet normalen – kot v petek, ko ga je odneslo do 238 m. Kjer ga je takrat začelo odnašati, je tokrat začel pristajati.«

Da tekma ni bila najbolj poštena, so se strinjali mnogi. Celo novinar avstrijskega dnevnika Kronen Zeitung je, denimo, omenil: »Konec dober, vse dobro za nas, toda Slovenci so bili tokrat ogoljufani …« Lovro Kos (221 m), ki je zasedel 5. mesto, je bil v prvi izjavi prav tako z mislimi pri razočaranem reprezentančnem kolegu: »S svojimi poleti in uvrstitvijo sem zelo zadovoljen, ostaja pa grenak priokus zaradi Timija. Kazalo je bolje, kot se je izšlo …«

Domen Prevc (203,5 m), ki je s 14. mestom izvlekel manj, kot si je obetal, je razmišljal podobno: »Ko je Timi prišel z odskočne mize, smo menili, da bo šlo daleč, a nato ni imel zračne podpore – kot tudi jaz ne.«

Neposreden je bil tudi prvi slovenski svetovni prvak v poletih Robert Kranjec (Vikersund 2012). »Ko vidiš, kako se obrača veter, se vprašaš, zakaj so izsilili še tretjo serijo. Razumel bi, če bi šlo za svetovni pokal, ne pa za SP. Če bi bil na vrhu Avstrijec, bi skoraj zagotovo takoj odpovedali …«