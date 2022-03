Stranka Resni.ca vložila kandidatne liste za državnozborske volitve

Predsednik zunajparlamentarne stranke Resni.ca Zoran Stevanović je vložil kandidatne liste stranke za državnozborske volitve v osmih volilnih enotah. Na volitvah bo kandidiralo 85 njihovih kandidatov v vseh 88 volilnih okrajih, liste pa je podprlo skoraj 1200 ljudi, so sporočili iz stranke.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so na listi »moralno in politično neoporečni ljudje, s potrdili o nekaznovanosti« in da je to le delček nove politike, ki jo prinašajo.

Stevanović, ki bo sicer kandidiral v volilnem okraju Jesenice, je v zadnjih štirih mesecih sam obiskal več kot 130 potencialnih in izbranih kandidatov v njihovih okrajih po vsej Sloveniji, so še zapisali.

Med kandidati stranke so med drugim še predsednik Neodvisne stranke Pomurja Jože Korpič v okraju Murska Sobota 1, odvetnica Karin Abramušić v okraju Murska Sobota 2, odvetnik Tomaž Avsenik v Ljubljani Center, kiparka Alenka Viceljo v okraju Ljubljana Vič-Rudnik 2 in politolog Neven Polajnar v okraju Kranj 2.