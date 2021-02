Pismo Janši: Smo res tako ničvredni?

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) pristojne poziva, naj uredijo razmere pri testiranju na novi koronavirus. Ob hitrih spremembah glede tega, kdo potrebuje negativen izvid testa, so v zdravstvenih domovih, tudi v dežurnih in urgentnih ambulantah, namreč deležni številnih klicev, ki so »vse prej kot kratki in prijetni«. Kot v odprtem pismu, v soboto objavljenem na spletni strani sindikata, piše predsednica sindikata, je do »kaosa in praktično kolapsa sistema« privedla zahteva po obveznem testiranju dnevnih čezmejnih migrantov. Vlada je to zahtevo uveljavila v petek, nato pa v soboto ukrep omilila, tako da morajo negativen test predložiti samo tisti, ki pridejo iz države EU s slabšo epidemiološko sliko od Slovenije.Po navedbah sindikata so prebivalci klicali na vse telefonske številke zdravstvenih domov po Sloveniji, tudi dežurne in urgentne ambulante. »Klici oziroma pogovori so vse prej kot kratki in prijetni, kar je po svoje sicer tudi razumljivo, saj so včeraj (v petek, op. p.) ob vračanju prek meje domov mnogi naši državljani prejemali odločbe o karanteni, ker niso imeli opravljenega negativnega testa,« je zapisala Mencingarjeva.Po odločitvi vlade, da se v soboto oz. torek odprejo nekatere trgovine in storitvene dejavnosti, pri čemer bodo morali imeti negativni test zaposleni, ponekod pa tudi stranke, so se »obupanim klicem dnevnih migrantov« pridružili še trgovci in drugi posamezniki, ki bodo po dolgem času spet lahko delali.»In zdaj vas kot zaposlena in kot predsednica SDZNS sprašujem: kdo smo mi, izvajalci vsega tega?! Smo res tako ničvredni, da si pred sprejetjem in uveljavitvijo vseh teh 'nebuloz' ne zaslužimo niti, da bi nas nekdo s tem vsaj seznanil in poučil, kako zadeve ustrezno izpeljati? Tudi vodstva zavodov so prepuščena sebi in zato prihaja do različnih praks v posameznih zavodih, kar ni niti prav niti pošteno do ljudi, ki so lahko zgolj še bolj zmedeni in jezni, posledice tega pa spet 'pokasiramo' mi, nič krivi in že tako preobremenjeni izvajalci na terenu,« je v pismu predsedniku vlade, ki opravlja tudi naloge ministra za zdravje, in drugim pristojnim ministrstvom in strokovnim službam pisala ogorčena predsednica sindikata. Poziva jih, naj zadeve nemudoma uredijo. Vlade posameznih držav naj se jasno dogovorijo glede ukrepov, ki naj nato veljajo obojestransko za vhod v državo EU in izhod iz nje. Tudi za vse druge dejavnosti znotraj naših meja pa naj sprejmejo razumne in izvedljive ukrepe, ki jih bodo izvajalci lahko tudi izpeljali.