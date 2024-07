Presenečenje za upokojenca iz Škofje Loke

V raziskavi Brand Tracker, ki jo je junija 2023 za podjetje Lidl Slovenija izvedla neodvisna raziskovalna hiša IPSOS Slovenija, je bilo vključenih 809 intervjuvancev. V njej so bili zajeti intervjuvanci, ki so pri posameznem trgovcu kupovali v zadnjih treh mesecih. Povprašali so jih, kako so zadovoljni s kakovostjo izdelkov pri različnih slovenskih trgovcih. Raziskava je pokazala, da kar 42 % vseh sodelujočih najpogosteje nakupuje svežo zelenjavo in sadje v trgovini Lidl, da kar 39 % vseh sodelujočih najpogosteje nakupuje pekovske izdelke v trgovini Lidl in da kar 46 % vseh sodelujočih najpogosteje nakupuje sladolede v trgovini Lidl.

