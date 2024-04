Če boste kolesarili v službo, vas lahko nagradijo z novim kolesom

Pomladni meseci prebudijo številne kolesarje, zato je v že tretji izvedbi zaživela nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo.

Pobuda, ki se bo letos odvijala od 8. aprila do 26. maja, spodbuja kolesarjenje na delo, namesto vsakodnevne vožnje z avtomobilom.

Še dodatno pa letos spodbuja delodajalce in ne nagovarja le posameznikov, pač pa tudi ekipe. Akciji se je vse do danes pridružilo že več kot 2000 kolesarjev iz polovice slovenskih občin. Skupaj pa so prekolesarili več kot 305 tisoč kilometrov in privarčevali 48 ton CO2.

Na novinarski konferenci so več o nacionalni pobudi Polni zagona kolesarimo v službo povedali državni sekretar Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, veleposlanik Kraljevine Nizozemske, Nj. Eks. Johan Verboom in Nela Halilović iz IPoP - Inštituta za politike prostora.

Nela Halilović iz IPoP - Inštituta za politike prostor je izpostavila prizadevanje, da bo skupnost kolesarjev letos še večja in dodala: »Spletna stran polnizagona.si sedaj omogoča povezovanje posameznikov v skupine. Glavni cilj je povezati redne kolesarje v službo s tistimi, ki še iščejo strast do kolesarjenja.

Zakaj? Ker vsi, ki že kolesarimo, vemo, da je to več kot le premikanje iz točke A v točko B. Kolesa ne vozimo le zato, ker je na kratke razdalje hitreje in ceneje kot vožnja z avtomobilom.

Niti ne, ker bi želeli ohranjati zdravje ali ker bi želeli zmanjšati ogljični odtis. Kolesarimo, ker na kolesu zares uživamo in ker je to naš način življenja. Če kolesarimo v službo, pa je to tudi zagotovilo za dober začetek dneva.«

Uroš Vajgl, državni sekretar Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je povedal, da na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo področje celostnega prometnega načrtovanja povezujejo s podnebno politiko, predvsem s ciljem omejevanja rasti prometa ter preusmeritve prometa na čim bolj trajnostne načine.

FOTO: Polnizagona.si

»V tem kolesarjenje zablesti kot okolju prijazen način potovanja in kot odličen način za ohranjanje zdravja in spodbujanje aktivnega načina življenja. Prispeva tudi k zmanjšanju prometnih zastojev, manjši potrebi po parkiriščih ter izboljša kakovost življenja v naših mestih,« je dejal in izpostavil, da na pobudi beležijo že več kot 40 različnih delodajalcev iz vse Slovenije, ki bodo spodbujali zaposlene h kolesarjenju na delo, med katerimi je tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

»V juniju bomo objavili tudi javni razpis za sofinanciranje električnih koles, namenjenih dnevni mobilnosti, s katerimi bo mogoče premagovati tudi daljše razdalje.«

Pobudi Polni zagona kolesarimo v službo se je pridružilo tudi veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Ljubljani, ki projekt podpira že drugo leto zapored, in sicer z glavnimi nagradami za sodelujoče.

»Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske je počaščeno, da je združilo moči s Slovenijo v kampanji Polni zagona kolesarimo v službo. Obe državi sta na poti v k podnebno nevtralni družbi in sta kolesarska naroda. Sodelujemo na številnih področjih in izmenjujemo najboljše prakse.

FOTO: Polnizagona.si

Za to kampanjo je nizozemsko veleposlaništvo podarilo tri vrhunska kolesa Gazelle, s čimer spodbujamo ljudi k pogostejši uporabi koles,« je povedal veleposlanik Kraljevine Nizozemske, Nj. Eks. Johan Verboom.

Prijava v izziv:

Priključeni udeleženci v izzivu se registrirajo na spletni strani polnizagona.si in beležijo prekolesarjene kilometre od 8. aprila do 26. maja.

S tedenskimi izzivi in nagradami bodo sodelujoči tudi dodatno motivirani, da postanejo del skupnosti in premagujejo izzive.

Med glavnimi nagradami so kar tri kolesa Gazelle, legendarni Rogov Pony Classic Pony ter številne praktične nagrade za kolesarjenje.

FOTO: Polnizagona.si

Popravljalnice po Sloveniji:

V času izziva bo organiziranih tudi več brezplačnih popravljalnic koles po Sloveniji. Potekale bodo v popoldanskem času, med 13. in 19. uro (z izjemo prve popravljalnice, ki bo potekala v dopoldanskem času).

11. april – Lent (nasproti Hiše stare trte), Maribor

16. april – Hostel Bearlog, Kočevje

18. april – Blagovnica Žana, Žalec

23. april – Mestni trg, Škofja Loka

25. april – Centralni mestni trg, Koper

30. april – Pri spomeniku Miroslava Vilharja, Postojna

7. maj – Glavni trg, Kamnik

9. maj – Slovenska ulica, Murska Sobota

14. maj – Lepa žoga, Ljubljana



FOTO: Polnizagona.si

Partnerji projekta:

Pobuda Polni zagona kolesarimo v službo je nastala v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, v sodelovanju z IPoP - Inštitutom za politike prostora, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter Urbanističnim inštitutom RS.