Slovenka, ki skrbi za najboljša golf igrišča na svetu

Vanja Drašler iz Radizela pri Hočah, diplomantka Biotehniške fakultete, kjer je študirala agronomijo in hortikulturo, te dni v New Jerseyu pozorno spremlja razplet vseh velikih golf turnirjev. Nedavno je tako spremljala tudi drugi letošnji major, The Open na Škotskem.

Na letošnjem 124. prvenstvu U.S. Open v Pinehurst Resortu, kjer je po štirih dneh zmagal Američan DeChambeau, je bila Vanja ena izmed 120 prostovoljcev, ki so pomagali oblikovati ta prestižni turnir.

»Po diplomi sem delala na Ministrstvu za kmetijstvo, a pisarniško delo me ni osrečevalo. Med klepetom v Domžalah sem prvič zaslišala o poklicu, kjer te zjutraj v službi spremlja vonj sveže pokošene trave. Takrat sem prvič izvedela tudi za slovensko Združenje vzdrževalcev golf igrišč, ki ga vodi Gorazd Nastran, in se odločila, da ga kontaktiram. Povabil me je na letno konferenco v Lesce in že po stisku roke mi je dejal, da sem na pol poti do nove službe,« začne svojo zgodbo Vanja.

Pogovarjala sva se prek aplikacije Zoom – ona iz pisarne golf igrišča Montclair Golf Club s 131-letno tradicijo, jaz pa z domačega zaslona. Igrišče je v lasti članov, ki vsako leto z visokimi vložki omogočajo delovanje kluba, ki poleg golf igrišča s 36 luknjami nudi še bazene, teniška in druga igrišča.

V Lescah so Vanji povedali, da Marko Štirn gradi novo golf igrišče na 60 hektarjih pod Starim gradom pri Smledniku, in jo povabili k sodelovanju. Marko ji je obljubil zaposlitev v pisarni, če ji delo ne bi steklo, vendar to ni bilo potrebno – golf je postal njena pot. V vseh letih si je izobraževanja plačevala sama, po delu na Smledniku pa je odšla na delo na različna golf igrišča v ZDA. Tisti čas so jo povabili na igrišče pri Ostravi, nato pa se je selila še v Avstrijo, kjer je delala najprej v Gradcu in nato ob jezeru Attersee, kjer je ostala šest let.

Pri pripravi lukenj. FOTO: Vanja Drašler

Na steni njene pisarne danes visi velik šop akreditacij z golf igrišč z vsega sveta. Že leta 2012 je bila na igrišču v San Franciscu, kjer so ji na U.S. Open zaupali, da je na zelenicah nameščala luknje na določenih mestih – postopek, ki zahteva veliko natančnost in mora biti opravljen v prisotnosti tekmovalne komisije.

Leta 2021 je bila Vanja članica ekipe za vzdrževanje igrišča, ki je gostilo prestižni Ryder Cup, tekmovanje med ekipama Evrope in ZDA, in pričakuje, da bo sodelovala tudi prihodnje leto, ko bo dogodek znova v ZDA. Trenutno je že tretje leto ena od dveh vodij igrišča Montclair Golf Cluba, ki leži blizu Manhattna.

U. S. Open. FOTO: Vanja Drašler

Ko je še delala kot vodja igrišča na Tirolskem, so jo iz New Jerseyja povabili na razgovor za vodilno mesto na Montclair Golf Clubu, kjer igrišče uporabljajo le člani kluba. Po tridnevnih razgovorih in ogledu celega igrišča so ji ponudili mesto, kar je bila zanjo velika priložnost. Leto kasneje je pridobila vizo O1, ki jo običajno dobijo športniki z mednarodnimi priporočili.

Lepota igrišča. FOTO: Vanja Drašler

FOTO: Vanja Drašler

Z Vanjo se pogovarjava o organizaciji dela – kot ena izmed vodij v New Jerseyju je del ekipe 40 vzdrževalcev. Z izvršnim direktorjem in odborom članov nenehno skrbijo za posodobitve in optimalno vzdrževanje. Tudi ona je prispevala inovacijo – avtomatska kosilna robota za vzdrževanje chipping in putting površin na vadišču. Tudi namakalni sistem so opremili s krmilno opremo, ki omogoča optimalno zalivanje.

Dan se za vzdrževalce igrišč prične že pred sončnim vzhodom. Na velikih tekmovanjih, kot je U.S. Open, že ob četrti uri zjutraj poslušajo navodila o potrebnih opravilih, da je igrišče pripravljeno na začetek turnirja.

Vanja Drašler je edina Slovenka, ki je postala ključna članica vzdrževalnega osebja enega najprestižnejših golf igrišč v bližini New Yorka, Montclair Golf Cluba v New Jerseyju.