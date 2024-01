Kako nevaren je herpes

Herpes na ustnicah ni nevarno, je pa skrajno neprijetno obolenje, ki se običajno pojavi ob padcu odpornosti in v stresnih situacijah pri ljudeh, ki so okuženi z virusom herpesa simpleksa tipa 1.

Virus herpesa simpleksa tipa 1 je zelo nalezljiv in se prenaša z neposrednim stikom. Zato se moramo v fazi izbruha izogibati tesnim stikom z ljudmi – počakajmo, da se mehurček popolnoma zaceli.

Posebna previdnost je potrebna pri stiku z novorojenčki in osebami z oslabljenim imunskim sistemom. Kadar imate herpes na ustnici, ne delite z drugimi osebami skodelic, brisač, rdečil za ustnice ali drugih predmetov, ki jih uporabljate sami.

Simptomi herpesa na ustih vključujejo:

Mehurčki: Majhni, tekoči mehurčki se običajno pojavijo na ali okoli ustnic.

Bolečina in srbenje: Preden se pojavijo mehurčki, lahko občutite bolečino, srbenje ali pekoč občutek na prizadetem območju.

Razjede: Mehurčki se pogosto razpočijo in tvorijo boleče razjede ali kraste.

Povečane žleze: V nekaterih primerih se lahko pojavijo povečane in občutljive bezgavke v predelu vratu.

Desetdnevni cikel

Po navadi je življenjski cikel herpesa na ustnicah od prvih znakov do celjenja deset dni, pri čemer se dejanski čas razlikuje od posameznika do posameznika in je odvisen tudi od tega, ali smo pravočasno nanesli zdravilo proti herpesu.

Preden se pojavijo vidni znaki, do 60 odstotkov oseb, ki imajo težave s herpesom na ustnicah, občuti ščemenje, srbenje, bolečino ali pekoč občutek.

Ti bolezenski znaki lahko trajajo več ur in takrat je tudi najboljši čas, da uporabimo zdravilo proti herpesu in zavremo ali vsaj omilimo potek bolezni. Prvi vidni znak je pordelost prizadete kože (eritem), kjer kmalu vzbrstijo drobni, okrogli mehurčki, imenovani tudi papule. Pri 25 odstotkih oseb, ki trpijo zaradi okužbe s herpesom na ustnicah, se pojavijo opozorilni znaki, ni pa nujno, da se jim nato razvijejo tudi mehurčki.

Če ne zdravimo ...

Če herpesa ne zdravimo oziroma če odziva na zdravilo ni, čez 24 ur po prvih simptomih nastane na prizadetem mestu skupek mehurčkov (vezikul), napolnjenih s tekočino in obdanih z rdečino.

To je znamenje, da se naš imunski sistem bojuje proti okužbi. Tretji dan običajno mehurčki počijo in nastanejo boleče razjede, obdane z vnetjem, ki se kaže s pordelostjo in oteklino.

Na četrti dan razjedo prekrije krasta, ki lahko vztraja tam do osmega dne po prvih znakih. Ko se krasta krči, lahko nastanejo boleče, krvaveče razpoke, lahko tudi hudo srbi in/ali peče. Velikost obolelega mesta se v tem času ne spreminja več, manjšata se bolečina in kužnost.

Deveti dan po pojavu prvih simptomov se začne proces celjenja, med katerim krasta odpade. Koža pod njo lahko ostane rožnato obarvana, je suha in se lušči; še ved-no je lahko tudi blago otekla, razložijo strokovnjaki.

Zapišimo še, da lahko herpes na ustnicah v večini primerov oskrbimo sami z ustreznim zdravilom, včasih pa je treba obiskati zdravnika, saj so možni tudi resni zapleti.

Herpes pri športnikih

Herpes sam po sebi ni neposredno nevaren za športnike, vendar lahko okužba vpliva na njihovo sposobnost.

Špoertnik s herpesom na ustnicah, bi se moral izogibati stiku z drugimi športniki. Razlog za to je, da se herpes prenaša prek stika s kožo in sluznicami ter telesnimi tekočinami, kot so sline.

Torej so športniki, ki se ukvarjajo s športi, kjer je možen tesen telesni stik, bolj izpostavljeni tveganju za prenos virusa. Kljub temu pa številni športniki, ki živijo s herpesom, ob upoštevanju varnostnih ukrepov in zdravljenja, še vedno lahko aktivno sodelujejo v svojih športnih dejavnostih.

Pomembno je, da se športniki, ki imajo herpes ali sumijo, da bi ga lahko imeli, posvetujejo z zdravnikom. Zdravnik lahko ponudi nasvete o upravljanju okužbe, zdravljenju izbruhov in preprečevanju prenosa virusa na druge.