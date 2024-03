Film o nečloveških športnih naporih: Tam kjer tečejo kozorogi

Spletna premiera dokumentarnega filma o največjem slovenskem trail tekaškem dogodku

Neokrnjena narava, Julijske Alpe s Triglavskim narodnim parkom in zgodbe tekačev, ki so se spopadli z ultramaratonskim izzivom dogodka Julian Alps Trail Run by UTMB.

Ne gre zgolj za kilometre, višinske meter in željo po zmagi. Gre za pristno čutenje okolice, ko čutiš zrak na svoji goli koži, slišiš veter in oči razvaja zvezdnato nebo. Gre za trenutke, ko občutiš prisotnost v trenutku, ko se vrneš k prvinskim občutkom in te naprej poganjajo le lastne noge ter močna volja.

Trail tek je šport, ki tekače popelje v neokrnjeno naravo. Na prekrasne razgledne stezice, med vršace in skozi doline. In zgodba dokumentarca Tam, kjer tečejo kozorogi, odkriva tudi pomen pravilnega pristopa do pogosto zelo občutljivega naravnega okolja. O ustrezni umeščenosti v lokalno okolje ter seveda tudi o odgovornem obnašanju na stezicah, kjer za seboj puščamo zgolj odtis športnega copata.

30 minutni film predstavi gorske ultra tekače, ki se podajo na 170-kilometrsko gorsko tekaško preizkušnjo Julian Alps Trail Run. Medtem, ko raziskujemo njihov motiv za to izjemno zahtevno preizkušnjo, dobimo vpogled v delček Slovenije, osupljive Julijske Alpe in Triglavski narodni park. Slednji se, tako kot številni drugi nacionalni parki po svetu, sooča s številnimi trajnostnimi izzivi.

Pod film se je podpisala ekipa Karata film z režiserjem Aliashem Tepino, ki je o filmu povedal:

»Projekt je tako mene osebno kakor tudi celotno ekipo Karata Film, takoj pritegnil, saj smo sami izredno »outdoor« orientirana produkcija. Veliko časa preživimo v hribih, tako da nam vsakršen izgovor za dodatno avanturo v naravi in divjini predstavlja dodaten motiv.

Pri tem projektu me je pritegnil predvsem psihološki vidik ultra tekačev, kako se lotevajo priprav in teka samega ter s kakšnimi notranjimi demoni se srečujejo, ko premagujejo te nečloveške napore. Ker pa je danes množičnost obiskovanja gora in divjine res presegla vse meje in se moramo aktivno vprašati, kako naravo ponuditi vsem gora željnim obiskovalcem, smo se dotaknili tudi te teme.

S snemanjem smo začeli leta 2022 in ga na žalost oz. če zdaj rečem, na našo srečo, nismo uspeli izpeljati, ker je bila tisto leto izvedba izpeljana v ekstremno slabem vremenu, ni manjkal niti sneg ter izredno nizke temperature, zato je bila najdaljša razdalja celo odpovedana.

Ampak to smo izkoristili za lep dramaturški lok in s tem izpostavili težave in izzive s katerimi se gorski tekači srečujejo ob tako ekstremnih vremenskih pogojih. Leto 2023 pa je postreglo z prelepimi in sončnimi kulisami, tako da se je celotna zgodba po dveh letih izredno dinamičnega snemanja – ob sončnih vzhodih in zahodih smo preživeli nekaj res edinstvenih trenutkov – zaključila nam na zelo ljub način. Vse želim lep ogled filma.«