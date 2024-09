Danes petič obeležujemo dan slovenskega športa kot državni praznik

Na ta dan se začenja tudi evropski teden športa, ki ga na pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Sloveniji med 23. in 30. septembrom tradicionalno obeležujemo od leta 2015. Različne športne prireditve in aktivnosti pripravljajo po vsej državi.

Dan športa obeležujemo po odločitvi poslancev državnega zbora, ki so 18. junija 2020 s 74 glasovi za in z enim proti podprli nov praznik na dan, ko so športniki samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju prvič prejeli zlata olimpijska odličja.

Priborili so si jih strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju ter veslaški dvojni dvojec Iztok Čop - Luka Špik.

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne športne dvorane in fitnes centri po celi državi.

Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se Slovenci dobro zavedamo.

Na današnji dan bomo obuli športne copate, napihnili žoge, zavrteli pedale, razgrnili joga blazine, si privoščili skok v vodo in še marsikaj. 23. septembra šteje čisto vsaka oblika telesne dejavnosti!

Naj bo to dan, ob katerem sleherni Slovenec in Slovenka s svojo telesno dejavnostjo izrazi svoj odnos do športnega udejstvovanja, odnos do tiste družbene dejavnosti, ki ima številne pozitivne učinke: krepi zdrave, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo.