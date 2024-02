Alzheimerjeva bolezen je povezana tudi z vrtenjem po nosu

Nova študija je nakazala, da z vrtanjem po nosu nevarnim bakterijam omogočimo dostop do možganov, kar lahko povzroči razvoj Alzheimerjeve bolezni.

Vrtanje po nosu ni nikoli prijeten prizor, a nekateri se temu ne morejo upreti, zlasti ne športniki. Zdaj pa so odkrili, da lahko to tudi škoduje našemu zdravju.

Menijo namreč, da kronično vrtanje po nosu – znano tudi kot rinoliksomanija – pospešuje prenos škodljivih mikroorganizmov s človekove roke v nos. Brskanje po nosu premakne nosni mikrobiom, kar prispeva k razvoju nevrodegenerativnih bolezni – kot je Alzheimerjeva bolezen.

Avstralski raziskovalci so odkrili, da lahko zunanji patogeni, vključno z glivicami, bakterijami in virusi, vstopijo v možgane skozi nos, poroča Mirror.co.uk.

Obstaja veliko različnih vzrokov in vrst demence. Normalno je, da na spomin vplivajo stres, utrujenost, določene bolezni in zdravila. Če pa postajate vse bolj pozabljivi, zlasti če ste starejši od 65 let, je dobro, da se o zgodnjih znakih demence pogovorite s svojim osebnim zdravnikom.

Število ljudi z demenco narašča, ko živimo dlje, in ocenjuje se, da bo do leta 2030 število ljudi z demenco, na primer, v Združenem kraljestvu preseglo milijon. Čeprav zdravila za demenco ni, obstajajo zdravljenja za lajšanje simptomov.