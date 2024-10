Zakaj se ljudje zgrinjajo v Ptuj?

Je mesto muzej, ki ga bogatijo številni dogodki in festivali ter zanimive zgodbe. Obiskovalcem omogoča raziskovanje znamenitosti, umetnosti, ponuja aktivnosti za večdnevno bivanje in pobege v okolico. Priznane gostilne in restavracije pripravljajo odlično kulinariko iz lokalnih sestavin, slikovite ulice pa vabijo k druženju na zelenih terasah.

Najpomembnejša turistična atrakcija mesta je Ptujski grad, ki gosti Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož s štirimi zbirkami nacionalnega pomena in številnimi eksponati svetovnega pomena: arheologija, zbirka orožja, zbirka historičnih glasbil in zbirka tapiserij.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je