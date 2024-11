Svetovalnica: Ali pred primopredajo novega stanovanja najeti strokovnjaka

Pozdravljeni.

Kupila sem stanovanje v večstanovanjskem objektu, katerega gradnja bo zaključena v 3-4 mesecih. V kratkem s strani investitorja pričakujem vabilo na ogled stanovanja. Glede na več javljenih napak ob prevzemu že zgrajenih stanovanj v drugih objektih istega investitorja sem razmišljala o najemu strokovnjaka (gradbenega nadzornika) za pregled stanovanja.

Zanima me, v kateri fazi bi ga bilo najboljše vključiti - že ob ogledu ali ob primopredaji stanovanja in kaj od njega lahko pričakujem (kakšne napake lahko odkrije in česa ne more).

Hvala vnaprej za odgovor.

Lep pozdrav.

bralka

Odgovor strokovnjakinje preberite na deloindom.si.