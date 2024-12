Svetovalnica: Dedovanje in demenca - kako zaščititi svoje pravice do nujnega deleža

Spoštovani.

Moje vprašanje je sledeče: kako naj se z bratom zavarujeva pri dedovanju stanovanjske hiše. Mati namreč govori, da bo hišo zapisala hčerkama njene nečakinje.

Brat stanuje v njeni hiši v svojem nadstropju, mati pa v svojem. Brat mami pomaga pri dnevnih opravilih, kolikor pač lahko, ker je še aktivno zaposlen. Sam stanujem 24 km stran v svoji hiši in občasno pomagam, kolikor zmorem, ker sem upokojen, mi pa stroški prevoza odnesejo tudi nekaj pokojnine.

Kaj lahko storiva v tem primeru? Mama je stara 86 let in ugotavljava, da ima začetek demence, saj marsikaj pozabi, postala pa je tudi hudobna do naju in najinih partnerk. Kar koli se ji po njeni želji nudi, kasneje vse to zanika in pove, da ona ni tega hotela.

Ali se lahko zavarujeva s kakšno plombo na nepremičnino, ki je v njeni lasti, midva pa sva zakonita dediča. Oče je lani septembra umrl in ni bil lastnik ničesar, od takrat pa se stanje samo poslabšuje.

Z bratom za časa njenega življenja ne zahtevava ničesar, pomagava, kolikor zahteva - ne prosi in se trudiva po najboljših močeh, da ji ustreževa, čeprav ji na koncu ni nič všeč.

Mama ima sicer zelo dobro pokojnino in finančno nima nobenih težav niti dolgov.

