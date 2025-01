Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ali ste vedeli, da v stalni kronični bolečini, ki se imenuje fibromialgija in močno poslabša kakovost življenja, živi približno pet odstotkov celotnega svetovnega prebivalstva?

Fibromialgija je kronični bolečinski sindrom, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu in je precej pogostejša, kot si mnogi mislijo. Povzroča razširjeno bolečino in utrujenost, zaradi česar je življenje bolnikov pogosto zelo oteženo, saj bolezen vpliva na njihovo fizično, čustveno in socialno stanje. Poleg bolečine se pojavljajo okorelost mišic in otekline, bolečine v sklepih in mišični krči.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit