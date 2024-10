Prvi manifest z najboljšimi profesionalci z vsega sveta

Pred dnevi je bil v Dubrovniku prvi Keune Family Manifest, globalna prireditev, ki je zbrala najboljše svetovne ambasadorje blagovne znamke Keune, salone, frizerje in vplivneže, med njimi tudi Ivo Radić in Teuto Mesaroš.

Keune Family Manifest je prestižno tridnevno srečanje, ki sta ga vodila lastnik in predsednik George Keune in Eelco Keune, CEO podjetja Keune. Obiskovalci so imeli priložnost sodelovati v različnih aktivnostih, kot so pool party, BBQ party, joga ob sončnem vzhodu in kosilo v starem mestnem jedru. Srečanje je združilo veliko družino Keune, ki je spet pokazala svojo kakovost in predanost vsem svojim članom.

Naročnik oglasne vsebine je Keune