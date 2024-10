Cupri, uspešnemu delu Seata, je na slovenskem in evropskem trgu doslej najbolj uspelo s športnim terencem formentorjem. Ob ugodnejši ceni letos prav tako solidno prodajajo električno kombilimuzino cupro born. Tej se zdaj pridružuje večji, dražji, tudi bolj športni križanec tavascan. Skupna zasnova, a izstopajoč videz Tavascan je dolg 4,6 metra, pripravljen je na sorodni zasnovi kot še precej drugih modelov iz skupine Volkswagen (platforma MEB), na primer VW ID-5 in škoda enyaq coupe, tudi ford explorer. Vendar na zunaj bolj izstopa, njegove linije so zašiljene, ne boste ga zamenjali s kateri...