To so vsestranski kamenčki (FOTO)

Kamen je eden najbolj priljubljenih materialov pri opremi doma. Poda se h kovini v prostorih, ki so opremljeni v industrijskem slogu, pa tudi k lesu, nepogrešljiv je v zunanjih prostorih, na terasah, balkonih in atrijih. Kamni in kamenčki so tudi odličen material za ustvarjanje, ki je poleg tega še brezplačen. Naberemo jih lahko ob morju, reki ali jezeru, prej se prepričajmo, da je to dovoljeno, saj je že več krajev po svetu, tudi na Hrvaškem, prepovedalo odnašanje kamnov s plaž.

V kombinaciji s školjkami jih uporabimo za svečnike oziroma stojala za čajne svečke. Potrebujemo ploščat podstavek, lahko je kos lesa ali ploščat kamen, tudi krožniček ali podstavek za kozarec lahko uporabimo, da je premer le dovolj velik za svečko. Na zunanji rob nato s pištolo za vroče lepljenje nalepimo kamenčke, lahko so enakih ali različnih oblik in velikosti, kakšnega po želji tudi pobarvamo, dodamo školjko ali dve in druge okraske, ki se nam zdijo primerni. Če imamo na voljo bolj malo kamenčkov, bo svečnik nižji, sicer pa lahko naredimo tako visokega, kot si želimo.

Za svečnik potrebujemo še raven podstavek. FOTO: Alexx60/Getty Images

Kamniti kaktus

S kamni in kamenčki oblepimo tudi vazo ali okrasni cvetlični lonček, le da pri tem pazimo, da izberemo čim bolj ploščate kamenčke, saj jih je lažje lepiti, če uporabimo manjše, pa bodo manjše tudi možnosti, da se odlepijo. Če imamo na voljo malto, bo delo še lažje. Malto vlijemo v plitvo posodo in v njej povaljamo cvetlični lonček, a ne čisto naokoli, sicer se lahko malta na enem delu posuši, preden nam bo lonček uspelo okrasiti. Na še mokro malto nato pritrjujemo kamenčke, tudi v tem primeru pravil ni, uporabimo obliko, velikost in barvo, kakršne želimo, dodamo kakšno školjko, manjši storž in podobno.

S kamenčki ali prodom posujemo tudi substrat, v katerega smo posadili okrasne rastline, še posebej lepo bo to videti v lončkih s kaktusi in sukulentami.

Tako okrašene malenkosti podarimo namesto spominka.

Z njimi prekrijemo substrat. FOTO: Khongkitwiriyachan/Getty Images

Uporabimo jih tudi za izdelavo svečnika, v katerega bomo postavili čajno svečko.

Takšni kaktusi bodo uspevali tudi v temnih prostorih. FOTO: Birte Gernhardt/Getty Images

Če kaktusa nimamo, ga izdelajmo – iz kamnov. Potrebujemo ovalne in čim bolj ploščate. Najprej jih pobarvamo z zeleno akrilno barvo, lahko je temna ali svetla ali pa uporabimo izmenjaje obe. Počakamo, da se barva posuši, nato pa naslikamo še bodice. Kamniti kaktus potisnemo v zemljo v cvetličnem lončku, posujemo s prodom in postavimo na mizo ali okensko polico, takšni kaktusi bodo še posebno dobrodošli v prostorih, ki so pretemni za žive rastline, pa bi jih kljub temu radi okrasili s kakšnim zelenim dodatkom. Kamenčke in školjke uporabimo tudi za okrasitev okvirjev za fotografije, vanje nato vtaknemo fotografijo s počitnic, pa tudi za popestritev različnih šatuljic, denimo tistih za nakit ali ličila. Lahko jih pritrdimo le na pokrov v obliki zvezde, srčka, rože ali pa z njimi povsem prekrijemo pokrov ali kar celotno površino škatlice ali šatulje. Tudi okvir, v trgovini kupimo čisto enostavnega lesenega, nato pa s pištolo za vroče lepilo nanj pritrdimo, kolikor kamnov in školjk želimo, lahko jih je nekaj le v vsakem vogalu ali pa je okvir povsem prekrit.

Oblepimo ves okvir ali strateško po njem razporedimo le nekaj kamenčkov ali školjk. FOTO: Beemore/Getty Images