Vlečeno testo: tako ga smešno preprosto raztegnemo, da se ne raztrga (VIDEO)

Naše kuharske delavnice, ki jih izvajamo v Studiu Odprta kuhinja, postajajo vse bolj zaželene. Bralke in bralci se k nam pripeljete z vseh koncev Slovenije, zato da se spoznamo in skupaj pripravimo nekaj slastnega. Da se družimo in naučimo kopico novih trikov, predvsem pa zato, da dobite izkušnjo, kako se lotiti nečesa, kar vam pri vsakodnevni kuhi ali peki predstavlja težavo. Izkušnja je tista, ki prekaša tisoč besed in nešteto zapisanih besedil, celo video.

Tako smo se v septembru in oktobru ukvarjali z vlečenim testom, v katerega smo zavili tisto, s čimer nas v tem letnem času razveseljuje narava. Nastali so štrudlji z okusom jabolk, sliv in buč, lotili pa smo se tudi takih, ki vsebujejo skuto in zamrznjene borovnice.

Jasmina Pirnar Krope (Yaska) nas je dobesedno izurila v gnetenju testa, ki ga nato razvlečemo na prtu tako na tanko, da se skozenj vidi, pokazala pa nam je tudi trik, kako si lahko pomagamo, ko se lotimo slanih zavitkov, kot sta sirnica ali burek.

...

...

...

Pogoj je le, da imate v kuhinji delovno površino zelo gladko. V spodnjem posnetku sicer ne boste videli, kako tanko je bilo na koncu testo: če ne bi dobro pogledali, ga sploh ne bi več videli. Nato smo ga obložili s skutnim nadevom, Jasmina pa je razkrila še nekaj skrivnosti, kako do sirnice, ki je bila, ko smo jo potegnili iz pečice in si privoščili še vročo, tako dobra, da si bomo odslej zaželeli le še domače.

Vsi, ki bi se nam radi pridružili na skupnem ustvarjanju, vas vabimo, da svojo prijavo izrazite TUKAJ, in sicer za delavnico, ki vas zanima. Tako boste pravočasno obveščeni za vsak razpisan termin.