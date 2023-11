V iskanju cenejših električnih avtomobilov

O električni demokratizaciji so te dni govorili pri Renault​u, ko so napovedali prihodnjega twinga, ki vsaj sodeč po študiji navzven deluje skoraj enak prvemu twingu z značilnimi očki izpred treh desetletij.

Morda, a to še zdaleč ni gotovo, ga bodo izdelovali v Revozu. Demokratizacija je sicer še eden v vrsti marketinških pojmov, ki napovedujejo cenejše izdelke, ki bodo le tako lahko množični. Vendar so to še vedno daljnosežne napovedi, s pristavkom, da se posebno v elektromobilnosti marsikatera doslej ni uresničila.

Kot je dejal Renaultov prvi mož Luca de Meo, bo prihodnji električni twingo nared leta 2026, stal naj bi manj kot 20.000 evrov, bil naj bi dovolj prostoren, z manj sestavnimi deli ter varčen, omenil je porabo komaj 10 kWh/100 km. »Nobenega smisla ni, da se en človek vozi v avtu, ki ima 2,5 tone. Moramo se vrniti k majhnim vozilom,« pravi de Meo.

Ključni izziv je znižati ceno baterije.

Kaj pa drugi proizvajalci?

Seveda Renault ni edini, ki ima v načrtu cenejše električne avtomobile. Nekaj takšnega, s ceno od 23.000 evrov, že od prihodnjega leta napoveduje Citroën – ë-C3 bo nastajal v Trnavi na Slovaškem. A kot že rečeno, je to le napovedana cena. Koncern Volkswagen ima za leto 2025 napovedano družino malih električnih avtov z zatrjevano ceno 25.000 evrov, ki bodo nastajali v Martorellu v Španiji.

Njihov šef Oliver Blume je nedavno dejal, da bi cenejši električni avtomobil za 20 tisočakov lahko pripravili v drugi polovici desetletja, ključni izziv pa je znižati ceno baterije. Pri tem je povedal še nekaj, kar ni povezano le s samim vozilom: »Po zgodnjih navdušencih za električne avte zdaj potrebujemo potrošnike, ki jih bo prepričala tehnika, ljudi, ki nimajo možnosti postaviti domače polnilne postaje. Pritisk inflacije, pomanjkljiva infrastruktura in ukinitev subvencij prav tako zmanjšujejo povpraševanje po električnih vozilih.«

Cenejše električne izdelke načrtujejo tudi pri Kii, za tovarno v Žilini na Slovaškem. Tokrat se tudi nismo posebno ukvarjali s Kitajci, ki sicer ne povedo veliko, a se jih vsi bojijo in vedo, da so sposobni marsičesa, še posebno zato, ker so pri baterijah doslej imeli glavno vlogo, ne le pri obvladovanju surovin, temveč tudi v razvoju tehnologije. Prav tako ne vemo ničesar novega o Tesli in njihovem cenejšem avtomobilu, za katerega pa se je vsaj doslej omenjala cena 25.000 evrov.